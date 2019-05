Zwischen Erfolg und Niederlage liegen in der Politik manchmal wenige Monate. Noch Ende Oktober 2018 hatte der Bundesrat beschlossen, dass der Hersteller eines neuen Kampfflugzeuges 100 Prozent des Kaufpreises mittels Aufträgen an Schweizer Firmen kompensieren muss. Also bis zu acht Milliarden Franken.

Begründung der Landesregierung damals: «Ziel ist, dass in der Schweiz das minimal erforderliche Technologiewissen und die benötigten Industriefähigkeiten (…) vorhanden sind, um die Einsatzfähigkeit der Armee auch in Krisensituationen zu gewährleisten.»

Worte, die man beim Verband der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (Swissmem) gerne hörte.

Nun aber stellt ein neuer Bericht, in Auftrag gegeben von Verteidigungsministerin Viola Amherd, alles infrage. Der ehemalige Direktor der eidgenössischen Finanzkontrolle, Kurt Grüter, schlägt darin eine Reduktion der Kompensationsquote auf 60 Prozent vor. Zu viele Gegengeschäfte verteuerten den Preis der Kampfjets und schafften Anreize für Korruption, so Grüter.

«Sinnvoller Vorschlag»

Für Swissmem ist noch nicht alles verloren: Amherd gab sich bei der Präsentation des Grüter-Berichts am Donnerstag bedeckt, in welche Richtung sie gehen will.

Doch Ida Glanzmann, Luzerner CVP-Nationalrätin und Vize-Präsidentin der sicherheitspolitischen Kommission, hat eine klare Meinung: «Eine 100-prozentige Kompensation des Kaufpreises durch Gegengeschäfte ist zu viel.» Die CVP halte den Vorschlag von Herrn Grüter für «sinnvoll». Sogenannte Offset-Geschäfte, die über das rüstungspolitisch Notwendige hinausgehen, sind nach Ansicht Glanzmanns «verdeckte Subventionierungen».

Bereits in ihrer Vernehmlassungsantwort zum Kampfjet-Planungsbeschluss im September 2018 äusserte sich die CVP skeptisch: Es schränke den Verhandlungsspielraum der Schweiz gegenüber den Herstellern beträchtlich ein, wenn die Kompensationsquote von 100 Prozent bereits im Vornherein festgelegt werde. «Die CVP beantragt die Streichung dieses Punktes.» Als Bundesrätin ist Amherd zwar unabhängig von ihrer Partei. Doch sie wird deren Position sicher stärker gewichten als andere.

Swissmem warnt vor Glaubwürdigkeitsverlust

Der Swissmem-Verband derweil fährt schweres Geschütz auf, um eine Reduktion der Offset-Quote zu verhindern. Es geht um Milliarden. «Eine plötzliche Veränderung der Spielregeln würde dem Ruf der Schweiz als zuverlässiger Partner schaden», warnt Stefan Brupbacher, Verbandsdirektor und bis zum Rücktritt von alt FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann Generalsekretär im Wirtschaftsdepartement.

Mit seinem Insiderwissen aus der Bundesverwaltung weiss Brupbacher genau, wie sich Bundesratsentscheide beeinflussen lassen. Ein baldiges Treffen mit Amherd ist wahrscheinlich. Der Bundesratsentscheid wird noch vor der Sommerpause erwartet.