Verdacht auf Corona-Virus: Zehnjähriges Kind darf Quarantäne in Neuenburg verlassen

(rwa) Das Kind habe keine Symptome gezeigt, teilten die Neuenburger Behörden am Donnerstag mit. Es war am 5. Februar in den französischen Alpen in Kontakt gestanden mit einer infizierten Person.

Die Eltern des Kindes hatten daraufhin das Kantonsspital in Neuenburg kontaktiert. Bei dem Kind waren zwar keine Symptome aufgetreten. Nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) und den französischen Gesundheitsbehörden entschieden die Behörden jedoch, dass die Bedingungen für eine 14-tägige Quarantäne erfüllt sind. Damit sollte eine Ansteckung mit dem Corona-Virus ausgeschlossen werden.