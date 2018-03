Für Lehrerpräsident Beat Zemp ist das der richtige Weg. Erstens, weil die Kinder in der Schule mehr über die Chancen und Gefahren des Internets lernen. Zweitens, weil die Lehrkräfte in ihrer Kompetenz gestärkt würden. «Ein striktes Verbot ist schlicht nicht zukunftsfähig.» Zemp will neuere Technologien wie das iPad einsetzen. «In wenigen Jahren ist ein Tablet so essenziell wie heute ein Etui.»

Der Schweizer Lehrerverband unterstützt deshalb die «Bring your own device»-Strategie. Jeder Schüler soll sein eigenes Gerät in den Unterricht mitnehmen. Das sei am günstigsten. Wer allerdings keines hat, darf ein Gerät der Schule benutzen. Natürlich müsse man dabei die Schulstufe berücksichtigen. Gerade bei jüngeren Kindern gelte es, die Bildschirmzeit kurz zu halten, heisst es beim Lehrerverband.