Verbindung zu Wiener Anschlag? Spezialeinheit verhaftet zwei junge Schweizer in Winterthur

(rwa) Ermittlungen hätten zur Identifizierung der beiden Männer geführt, teilte die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mit. Die Spezialeinheit EG Diamant verhaftete die zwei Schweizer am Dienstagnachmittag in Winterthur. Der Schritt erfolgte in Abstimmung mit den österreichischen Behörden.

Inwiefern es eine Verbindung zwischen den beiden Verhafteten und dem mutmasslichen Attentäter gebe, sei Gegenstand laufender Abklärungen und Ermittlungen, heisst es weiter. Die Kantonspolizei Zürich steht in engem Austausch mit dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) und der österreichischen Polizei. Eine restlose Aufklärung einer möglichen Tatbeteiligung gilt als höchstes Ziel beider Sicherheitsbehörden.