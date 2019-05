Vier Wochen Vaterschaftsurlaub für alle, bezahlt vom Staat: Voraussichtlich in der Sommersession wird das Eidgenössische Parlament über die Volksinitiative debattieren, mit der Gewerkschaften, Männer-, Frauen-, Familienverbände - insgesamt über 160 Organisationen - frisch gebackenen Vätern zusätzlich 20 freie Tage gewähren möchten. In einer Umfrage, welche der Gewerkschaftsdachverband Travail.Suisse in Auftrag gab, sprachen sich 81 Prozent für vier Wochen Vaterschaftsurlaub aus.

Der Ausbau des Sozialstaates würde über die Erwerbsersatzordnung (EO) finanziert und gemäss der Botschaft des Bundesrats jährlich 420 Millionen Franken kosten. Die Sozialkommission des Ständerats (SGK) hat der Initiative einen indirekten Gegenvorschlag gegenübergestellt, der einen zweiwöchigen Urlaub vorsieht.