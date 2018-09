Der 36-Jähriger Lenker hatte sein Fahrzeug an der Lauerzerstrasse abgestellt und stieg mit seinem 15-jährigen Sohn aus, die zwei elf- und 13-jährigen Kinder blieben im Personenwagen zurück, wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte. Kurze Zeit später machte sich der Wagen selbstständig und rollte in den See.

Der Vater und sein ältester Sohn sprangen in den See, konnten die beiden Kinder aus dem sinkenden Auto bergen und an Land bringen. Dort wurden sie vom Rettungsdienst versorgt und zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Taucher der Kantonspolizei Schwyz fanden das Fahrzeug in fünf Metern Tiefe und befestigten die zur Bergung notwendigen Seile, damit der Personenwagen mit einem Kran geborgen werden konnte.