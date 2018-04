Er gehörte zu den frühesten Unterstützern von Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur. Seit vergangenem Herbst ist Ed McMullen und Liechtenstein. Der gebürtige New Yorker empfängt uns über den Mittag in der Botschafterresidenz in Bern. Er scheint sich gut eingelebt zu haben: Bevor das Gespräch beginnt, reicht ihm seine Mitarbeiterin ein Ricola-Bonbon.

Herr McMullen, Sie sind seit November US-Botschafter in Bern. Wie steht es um Ihr Deutsch?

Ed McMullen: Das hängt davon ab, in welchem Kanton ich mich gerade befinde (lacht). Ich hatte bislang keine Deutschkenntnisse und lerne nun einfache Wörter.

Zum Beispiel?

Ich werde es gar nicht versuchen. Mein Französisch und mein Italienisch sind auf jeden Fall besser als mein Deutsch. Die Verständigung in der Schweiz verläuft aber glücklicherweise reibungslos.

Der Posten in Bern ist unter angehenden US-Botschaftern besonders beliebt: Bilaterale Probleme zwischen den beiden Ländern sind keine in Sicht, und das Risiko, entführt zu werden, ist quasi inexistent.

Ich stehe jeden Tag um 6 Uhr morgens auf und gehe um 23 Uhr zu Bett. Ich beschäftige mich selten mit etwas anderem als wichtigen Fragen. Was stimmt: Die Schweiz ist ein sehr sicheres und schönes Land.

Sie sind ein sogenannt politisch ernannter Botschafter, kein Karrierediplomat. Haben Sie den Posten wie schon Ihre Vorgänger als Dank für Ihre Verdienste im Wahlkampf von US-Präsident Trump erhalten?

Keinesfalls. Die Vereinigten Staaten haben viel Erfahrung mit politisch ernannten Botschaftern. Die Idee dahinter ist, sicherzustellen, dass die Stimme des Präsidenten auch im Ausland gehört wird. Etwa bei einem Drittel aller Botschafter handelt es sich um «Political Apointees».

Doch der diplomatische Background fehlt Ihnen.

Wir haben hier in der Botschaft in Bern hervorragendes diplomatisches Karrierepersonal vom Aussenministerium in Washington, darunter mein Stellvertreter. Das sind Leute, die auf der ganzen Welt im Einsatz standen. Viele erfahrene Diplomaten absolvieren in der Schweiz die letzte Station ihrer Laufbahn. Die Mischung zwischen diplomatischer Expertise und meiner Erfahrung als Geschäftsmann ist viel wert.