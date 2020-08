Urteil im Fall Ilias (†7): Alice F. bleibt ihr Leben lang eingesperrt

In Fussfesseln wird Alice F. in den Saal des Basler Strafgerichts geführt, ein feines Lächeln auf den Lippen. Die Familie des ermordeten Ilias, Staatsanwalt, Opferanwalt, Verteidiger und das fünfköpfige Richtergremium warten auf die Beschuldigte. Alice F. muss sich für die Urteilsverkündung erheben. Der Gerichtsschreiber verliest: Der Straftatbestand für Mord ist gegeben, die Angeklagte ist schuldunfähig, das Gericht ordnet eine ordentliche Verwahrung an. Alice F. hört regungslos zu. Die Mutter des getöteten Siebenjährigen stützt ihren Kopf auf ihre Hände, vermutlich laufen ihr Tränen die Wangen hinunter. Sie greift zum Taschentuch.

Die 76-Jährige erhält die Massnahme, die sowohl der Erste Staatsanwalt Alberto Fabbri als auch der Opfervertreter forderten. Die vorsitzende Richterin spricht Alice F. in ihrer Begründung direkt an: «Laut dem psychiatrischen Gutachter leiden Sie an einer ausgeprägten Wahnstörung. Sie sind nicht dazu fähig, Unrecht einzusehen. Spätestens mit dieser Tat wurde der Wahn für alle offensichtlich, auch wenn Sie es bestreiten.» Die Beschuldigte sei aufgrund ihrer Störung nicht zur Einsicht fähig. Das habe die Hauptverhandlung aufgezeigt: Über die eigentliche Tat, den Mord am siebenjährigen Ilias, sprach Alice F. kaum. Vielmehr liess sie sich über ihre rund vierzig Jahre andauernden Konflikte mit den Behörden aus.

Untherapierbar, da keine Motivation für Behandlung

Eine Freiheitsstrafe erhält die Rentnerin keine. Aufgrund ihrer Schuldunfähigkeit wurde vom Gericht geprüft, ob eine stationäre Massnahme oder die ordentliche Verwahrung angeordnet werden sollte. «Eine Therapie setzt voraus, dass man behandelbar ist», so die Richterin. Und es müsse eine Behandlung geben, die man bei der betroffenen Person einsetzen könne und die innerhalb einer sinnvollen Zeit gewisse Fortschritte verspreche. Beides bezweifelt das Gericht im Fall von Alice F., da kaum Motivation für eine Therapie bestehe. Die Rentnerin wird damit als untherapierbar eingeschätzt und deshalb verwahrt.