Das ist erstaunlich. Mit Blick auf den Facebook-Skandal und die Vorgänge rund um die US-Präsidentschaftswahl könnte man denken, dass man sich auch in den USA kaum Sorgen um den Datenschutz macht.

Das ist kein Widerspruch. Die USA erleben diese Missbrauchsfälle vor dem Hintergrund eines gestiegenen Problembewusstseins. Die Investitionen in die Datensicherheit in Europa sind viel kleiner als in den USA. Aber weil die Digitalisierung bei uns noch weniger weit fortgeschritten ist als in den USA, ist das Defizit weniger offensichtlich. Zudem müssen in den USA Fälle von Datenmissbrauch öffentlich angezeigt werden, was in Europa noch nicht der Fall ist.

Die ersten Mobiltelefone wurde in einer Werkstatt von Ascom entwickelt und Europa war lange führend in der Mobiltelefonie. Warum hat uns Amerika so brutal abgehängt?

Europa ist stark, wenn es darum geht, technische Standards zu setzen. Ein solcher Standard war nötig, dass die Mobiltelefonie zwischen allen Ländern in Europa funktionieren konnte. Die Innovation der Amerikaner wird von anderen Kräften, insbesondere von kommerziellen Ideen angetrieben. Die Amerikaner nutzten den europäischen Telefoniestandard aus, um darauf aufbauend Geräte für den mobilen Zugang zum Internet auf den Markt zu bringen.

Profitieren US-Unternehmen wie Google von einer laschen amerikanischen Gesetzgebung?

In Sachen Datenschutz funktionieren die USA und Europa sehr unterschiedlich. Europa favorisiert in erster Linie den Schutz der Privatsphäre. In Amerika gilt das Primat der freien Meinungsäusserung. Diese Ansätze in der Regulierung spiegeln auch die Haltung der Bürger. Ich glaube, der Königsweg geht irgendwo durch die Mitte. Europa kann es sich nicht leisten den absoluten Datenschutz so hoch zu halten, dass er zum Beispiel wichtige Innovationen im medizinischen Bereich verhindert. Die USA können vielleicht ihrerseits zusätzliche Anstrengungen beim Datenschutz vornehmen.

Welchen Ansatz ziehen Sie vor?

Ich glaube, der amerikanische Ansatz kommt den Interessen der Allgemeinheit näher als der europäische. Wir riskieren, in Europa unglaubliche Chancen zu verpassen. Wir haben ein Vertrauensproblem und lassen es gar nicht erst zu, dass jemand unsere Daten sammeln kann – auch wenn er einen guten Zweck verfolgt. Dabei wäre es doch möglich, das Sammeln von Daten gesetzlich zu liberalisieren aber deren Verwendung streng zu reglementieren.

Es gibt in der Digitalwirtschaft auch das Phänomen der Netzwerkeffekte, die der Entstehung von Monopolen Vorschub leisten. Ist das Wettbewerbsrecht auf diese Situation vorbereitet?

Ich glaube nicht. In der klassischen Sichtweise der Wettbewerbshüter wird ein Monopol zur Erhöhung der Preise missbraucht. Aber das Internet ist eine Welt, in der vieles gratis ist. Man realisiert das Problem nicht sofort. Monopole in der Digitalwirtschaft sehen anders aus und funktionieren anders. Das Wettbewerbsrecht muss auf diese neuen Geschäftsmodelle eingestellt werden. Das Risiko von Wettbewerbsverzerrungen ist virulent – auch mit Bezug auf die zunehmende Aufspaltung der Wertschöpfungsketten.

Was meinen Sie damit?

Nehmen Sie als Beispiel die Uber-Fahrdienste. Im Unterschied zu einem traditionellen Taxiunternehmen überträgt Uber einen bedeutenden Teil des unternehmerischen Risikos auf die Fahrer. Die Uber-Fahrer werden für die Risikoübernahme aber nur zu einem kleinen Teil abgegolten. Der Grossteil der Wertschöpfung verbleibt bei Uber. Solche Geschäftsmodelle könnte man wettbewerbsrechtlich anders behandeln als traditionelle Unternehmen, in denen dieser Risikotransfer nicht stattfindet.

Welche Korrekturen schweben Ihnen vor?

Klar ist, dass es auch ums Tempo gehen muss. Unser Wettbewerbsrecht ist schwerfällig und viel zu langsam, um auf die schnellen Veränderungen in der Digitalwirtschaft geeignet reagieren zu können.