Dieser Mann heisst Fritz Rudin, ist 66 Jahre alt und liebt Eisenbahnen. Sein Budget ist aber zu knapp, um öfters nach Zürich zu fahren. Das heisst, es war zu knapp: Nach dem Artikel haben ihm etliche Leute Zug-Gutscheine geschenkt. Der Tenor: Wahnsinn, was man sich angesichts dieses Mannes vorstellt und was dann wirklich stimmt.

Was stimmt, ist, dass ein Grossteil seiner Haut verbrannt ist. Das geschah aber nicht im Krieg, wie in der Stadt erzählt wurde, sondern bei einem Suizidversuch. Inzwischen geht es Fritz Rudin gut. Im Tram zum Basler Bahnhof schaut er mehrfach auf seine vier Armbanduhren. «Wenn eine abstellt, laufen die anderen weiter», sagt er. Sommerzeit, Winterzeit, alles dabei. Im Rucksack hat er einen Regenschirm, «ein Fläschli Mineralwasser und so Sachen».

«Nicht, dass er ohne mich abfährt»

In Zürich fährt er nie Tram. «Ich kann alles zu Fuss machen», sagt er. Wenn er in Basel zu Fuss unterwegs ist, wird er auf den Artikel angesprochen. «Die Leute haben positive Einstellungen, sie haben mich nicht einmal kritisiert», sagt er. Offenbar war das früher anders. Wir lassen das Thema, steigen aus, eilen in die Schalterhalle.

Rudin blickt auf die Armbanduhren: «Noch zwölf Minuten.»

Wir eilen zum Perron. Er will sofort einsteigen.

Reporterin: «Wir haben doch noch Zeit.»

Rudin: «Ja, aber nicht, dass der Zug ohne mich abfährt.»

Es ist bereits seine dritte Zürich-Reise innert zwei Wochen.

Rudin: «Ich übertreibe es aber nicht, sondern teile die Gutscheine ein», sagt er. So etwas passiere ihm schliesslich nur einmal im Leben.