Es ist nur wenige Wochen her, dass über 80'000 Lehrlinge ins Berufsleben gestartet sind. Egal ob sie Tierpfleger, Koch oder KV-Angestellter werden wollten, bei manchen ist dieser Traum vorbei, bevor er begonnen hat. Einige hundert Lehrlinge haben ihre Ausbildung bereist abgebrochen. Die jüngsten Statistiken zeigen, dass 70 Prozent Lehrvertragsauflösungen im ersten Jahr stattfinden, viele mittlerweile schon während oder kurz nach der Probezeit.

Ein Grund für die steigende Zahl der Abbrüche ist das Alter der Jugendlichen. Die Lehrlinge sind heute um einige Monate jünger als noch vor 10 bis 15 Jahren. In vielen Kantonen wurde der Stichtag der Einschulung Jahr für Jahr ein wenig nach vorne geschoben. Schulen wollten so Kinder mit emotionalen, sprachlichen oder motorischen Schwierigkeiten möglichst früh erkennen und auffangen. Gleichzeitig konnte es vielen Eltern nicht schnell genug gehen. Schliesslich sollte der Nachwuchs bestmöglich gefördert werden, damit ihm später alle Türen offenstehen.

Doch was im Trend zur Früheinschulung vergessen ging, sind die Spätfolgen. Ob ein Lehrling mit 15 oder 16 Jahren die Ausbildung beginnt, kann einen grossen Unterschied machen. «Manche Jugendliche sind noch nicht reif für eine Lehre», sagt Margrit Stamm, Erziehungswissenschafterin an der Universität Freiburg. «Die heutige Generation wird später erwachsen als früher», sagt sie, «25 ist das neue 18». Das liegt auch an den Eltern. «Buben werden wie kleine Könige, Mädchen wie kleine Prinzessinnen behandelt», sagt sie. Das Ergebnis: «Viele tun sich schwer, das erste Mal einem Chef oder einer Chefin unterstellt zu sein.»