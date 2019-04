Nach dem Vorfall in Zürich vor drei Jahren haben wir erstens unsere Reglemente erneut überprüft und verschärft, auch damit wir nach Entgleisungen fehlbare Mitarbeitende schneller entlassen können. Zweitens haben wir in einem breiten Prozess mit allen Mitarbeitenden eine Charta erarbeitet gegen Rassismus, Sexismus und Fremdenfeindlichkeit sowie zum Umgang mit privaten Beziehungen am Arbeitsplatz. Das wurde an über 40 Workshops diskutiert und ist jetzt Bestandteil der Ausbildung unserer Mitarbeitenden und Führungskräfte. Wir haben wichtige Lehren gezogen aus einer Geschichte, die uns sehr stark berührt hatte.

Wir sind kein Konzern, und ich habe keine eiserne Hand. Wir sind eine Massenorganisation, deren Kurs die Mitglieder an der Basis beschliessen und den wir dann umsetzen. Niemand, weder ich noch der Präsident der Unia-Region Berner Oberland, kann einfach bestimmen, was zu tun ist. Das ist ein ständiger Aushandlungsprozess. Dennoch haben wir alle klare Vorgaben, die wir mit den Mitgliedern und Mitarbeitenden umsetzen müssen. Und wir haben Reglemente und Statuten, die einzuhalten sind. Das gilt für alle. Konkret zum Berner Oberland: Den Beschluss, den dortigen Präsidenten abzuwählen, fällte die Delegiertenversammlung – also die örtliche Basis, nicht die nationale Zentrale. Und zwar mit einem klaren Resultat, das zeigt, dass die Leute nach vorne blicken und sich wieder auf die gewerkschaftspolitischen Themen konzentrieren wollen.

Nein, sondern dieses erwähnte Spannungsfeld zwischen hohen demokratischen und professionellen Anforderungen, die wir als Organisation jeden Tag zu bewältigen haben. Unsere Betriebskultur hinterfragen wir ebenso wie die Führungskultur in den letzten Jahren systematisch und schauen, was wir verbessern können. Aber Konflikte mit Mitarbeitenden gibt es bei uns wie in anderen Unternehmen oder Organisationen auch. Ich finde das normal. Und: Man darf die verschiedenen Konflikte nicht über einen Leisten schlagen. Es stellt sich aber schon die Frage, wieso unsere Konflikte immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Das beschäftigt mich. Ich habe viel darüber nachgedacht.

Etwa in den paritätischen Kommissionen, wo wir uns für die Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Branchen einsetzen: Das ist ein Miteinander, kein Konflikt. Die Suche nach dem Konsens geben wir nur auf, wenn es nicht mehr anders geht. Wenn Arbeitgeber auf stur schalten, die Arbeitsbedingungen verschlechtern wollen und nicht mehr mit sich reden lassen. Dann führen wir den Konflikt.

Wir haben nicht mehr Konflikte als andere Organisationen unserer Grösse, aber wir stehen viel mehr im Schaufenster. In einem gewissen Sinn bin ich sogar stolz, dass wir Konflikte haben und diese austragen können. Das ist ein Ausdruck der hohen Ansprüche, die wir an uns stellen. Wir dürfen auch stolz sein, dass die Öffentlichkeit an uns höhere Massstäbe anlegt als an andere. Das heisst, dass wir eine wichtige Kraft sind. Entscheidend ist, wie wir mit diesen Konflikten umgehen – und dass wir an ihnen wachsen und uns weiterentwickeln.

Sie sind die grösste Gewerkschaft, schrumpfen aber neuerdings. Wieso?

Seit es die Unia gibt, sind wir in den Dienstleistungsberufen konstant gewachsen. Das war auch unser strategisches Ziel. Wir wollten in Bereichen wie Verkauf, Gastgewerbe oder private Pflege gewerkschaftlich Fuss fassen, weil da die Arbeitsbedingungen häufig schwierig und die Löhne tief sind. Dieses Ziel haben wir erreicht. In den letzten acht Jahren sind wir auch als Gesamtorganisation gewachsen. Dass es 2018 erstmals seit langem einen Mitgliederrückgang gab, hängt mit den Veränderungen in den Branchen zusammen, in denen wir tätig sind. Im Detailhandel gingen Arbeitsplätze verloren. Überdies sind viele Portugiesen, die auf dem Bau gearbeitet hatten, in ihre Heimat zurückgewandert.

Macht Ihnen das keine Sorgen?

Doch. Aber die Erfahrung der letzten 15 Jahre zeigt, dass die strategische Richtung, die wir eingeschlagen haben, eine Erfolgsgeschichte ist. Nämlich bei den traditionell gewerkschaftlich organisierten Berufen weiter präsent zu sein und uns gleichzeitig in neuen Berufen, in denen vor allem Frauen arbeiten, zu verankern. In den ersten Monaten dieses Jahres waren wir wieder gut unterwegs.

Durch Automatisierung und Digitalisierung verschwinden weitere Stellen. Muss sich die Unia auf sinkende Mitgliederzahlen einstellen?

Ich glaube nicht. Die Arbeit wird, davon bin ich überzeugt, nicht ausgehen. Aber es gibt grosse Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, Berufe verschwinden. Da ist es unsere Aufgabe, unsere Mitglieder zu begleiten und dafür zu sorgen, dass man in Aus- und Weiterbildung sowie Umschulungen investiert. Die Gewerkschaft spielt im Veränderungsprozess eine wichtige Rolle. Sie setzt sich dafür ein, dass der Produktivitätsfortschritt auch den Beschäftigten weitergegeben wird, in Form von Arbeitszeitverkürzung oder von höheren Löhnen. Es geht nicht an, dass nur die Konzerne die Gewinne der Digitalisierung einstreichen.

Dann wird es weiterhin Negativschlagzeilen geben?

Wir werden jedenfalls sicher nicht bequem und ruhig werden, denn die anstehenden Herausforderungen sind enorm. Wenn ich nur schon an die erste Jahreshälfte denke: Es braucht unsere ganze Mobilisierung für den Frauenstreik vom 14. Juni, wo es um mehr Lohn, mehr Zeit und Respekt geht. Im Hinblick auf das geplante Rahmenabkommen mit der EU braucht es unser ganzes Engagement, um den Lohnschutz aufrechtzuerhalten. Und dann braucht es endlich wieder substanzielle Lohnerhöhungen für alle Arbeitnehmenden, und nicht bloss in den am besten organisierten Branchen. Da sind die Gewerkschaften die zentrale Kraft.

Sind sie im 21. Jahrhundert kein Auslaufmodell?

Solange es Arbeitnehmende gibt, braucht es Gewerkschaften. In einer immer komplexer werdenden Arbeitswelt sorgt letztlich nur die Solidarität für gute Arbeit.