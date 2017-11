Die SP ist mit einem Ziel in die Budgetdebatte gestiegen: Sie will verhindern, dass 442 Millionen Franken, die nach dem Nein zur Rentenreform frei geworden sind, in den Schuldenabbau fliessen. Trotz des Volks-Neins soll der Betrag der AHV zugutekommen. Hilfe erhält die Linke ausgerechnet von der SVP. Die beiden Fraktionschefs Thomas Aeschi (SVP/ZG) und Roger Nordmann (SP/VD) haben einen Deal geschlossen.

Voraussichtlich heute entscheidet der Nationalrat, ob der Plan aufgeht. Dafür würde die SP eine Aufstockung des Bahninfrastrukturfonds um zusätzliche 295 Millionen Franken ablehnen. Dies ist der Plan des Bundesrates. Finanzminister Ueli Maurer verteidigte diese Lösung. Er betrachtet das Geld als «Voreinlage». Wenn der Bund in den nächsten Jahren knapp bei Kasse ist, wird er entsprechend weniger in den Fonds einlegen.

SVP misstraut der FDP

SP und SVP haben in der grossen Kammer genügend Stimmen, um die 442 Millionen Franken durchzubringen. Im Ständerat brauchen sie aber die Unterstützung von der FDP oder der CVP. In diesen Parteien ist der Ärger über den Überraschungscoup gross. CVP-Präsident Gerhard Pfister spricht von einer Missachtung des Volkswillens. Dass die SVP mit der SP paktiert, kommt beim Zuger Nationalrat schlecht an.

Bei der Abstimmung über die Rentenreform warf die SVP der CVP vor, mit der Linken gemeinsame Sache zu machen. FDP-Fraktionschef Beat Walti befürchtet, dass wegen dieser Finanzspritze der Druck abnimmt, rasch eine neue Rentenreform aufzugleisen. «Wir würden Zeit gewinnen», gibt denn auch Roger Nordmann zu.

Stark verärgert über Aeschis Einstand als Fraktionschef war vor allem der Freisinn. Aeschi hatte es unterlassen, die FDP über seinen Pakt mit der SP zu informieren. Dabei waren sich SVP und FDP einig, dass mit den freien AHV-Millionen Schulden getilgt werden sollen. Beide Fraktionen lehnen die Aufstockung des Bahninfrastrukturfonds ab. In der FDP-Fraktion fiel dieser Entscheid einstimmig. Doch offensichtlich traut Aeschi dem Freisinn nicht. Dabei hätten die beiden Parteien wegen ihrer Mehrheit im Nationalrat und den besonderen Budgetregeln die Möglichkeit, ihre Linie durchzusetzen.

Die offenen Fragen

Das Vorgehen wirft einige Fragen auf. So muss zunächst eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, damit die AHV zusätzliche Mittel erhalten kann. Diese soll im nächsten Jahr durch das Parlament gepeitscht werden. Gelingt dies nicht, bleiben die 442 Millionen Franken in der Bundeskasse. Offen ist, für wie viele Jahre dieses Gesetz gelten soll. Ein, zwei, drei, vier oder mehr Jahre? Gemäss Aeschi soll dies die zuständige Parlamentskommission entscheiden. Sie könne abschätzen, wie lange es dauert, bis eine neue Rentenreform in Kraft ist.