Und das war alles? Donald Trump versetzte Davos in Aufruhr, doch geliefert hat er nicht viel – das Protokoll eines aufgeregten Tages

Die Plane-Spotter in Kloten sind aus dem Häuschen. Gleich beide Präsidenten-Maschinen sind in Zürich! Das war vor zwei Jahren, beim ersten Trump-Besuch am WEF, nicht der Fall. In den sozialen Medien explodiert der Traffic: Bilder und Videos werden im Sekundentakt ins Netz gestellt. Auch vom Weiterflug im Helikopter nach Davos.

Die Helikopter des präsidialen Trosses landen unterhalb des «Intercontinental», genannt «Goldenes Ei»: Auch hier hat es unzählige Schaulustige. Während die Pressesprecherin Trumps aus dem Helikopter den traumhaften Blick auf die Schweizer Alpen twittert, hüpft unten in Davos ein Rentnerpaar aus Stäfa auf dem Schnee. Ihre Füsse in den Mammut-Schuhen sind kalt geworden. Ihre Ferienwohnung vermieten die beiden während des WEF nicht; lieber geniessen sie die freien Pisten und Wanderwege. Auch das gibt’s noch.

Nach einer Ruhepause im Hotel wird Trump ins Kongresszentrum gefahren. Schon lange davor haben sich vor der Haupthalle lange Schlangen gebildet. Selbst Nobelpreisträger Joseph Stiglitz steht früh an – in Wanderschuhen. Reservierte Plätze haben die sieben Bundesräte. Sie sind – eine Premiere am diesjährigen WEF – vollzählig anwesend.

11.25 Uhr: Rätselhafte Verspätung und musikalische Folklore

Auf 11.30 Uhr ist Trumps Rede angekündigt. Nach Simonetta Sommarugas alarmistischer Rede («die Welt brennt!») marschieren drei kräftige Männer auf die Bühne – sie vermessen mit Bändern alles um das Rednerpult herum und installieren dann zwei Teleprompter. Bildschirme, ab denen Trump seine Rede ablesen wird, Millimeterarbeit vor 1500 gespannten Zuschauern.

Alles ist bereit, doch kein Trump. 11.35 Uhr, 11.40 Uhr, das Publikum wird im Ungewissen gelassen wie Passagiere in einem festsitzenden SBB-Zug ohne Lautsprecherdurchsage. Dann tut sich was. Nein, es ist nicht Trump: Zehn Männer betreten in Trachten die Bühne. Sie singen die Westschweizer Hymne «Ranz des vaches». Ein Auftritt, so sympathisch wie rätselhaft. Immerhin fuhr keine militärisch anmutende Blaskapelle mehr auf wie beim letzten Trump-Besuch.

11.45 Uhr: «Welcome back, Mister President!»

Dann kommt er doch noch, begleitet von Klaus Schwab, der den hohen Gast mit seinem kultigen Englisch (süddeutscher Einschlag) gewohnt salbungsvoll begrüsst. «Welcome back, Mister President!» Schon nach Trumps ersten Sätzen haben viele im Saal ein Déjà-vu. Wie vor zwei Jahren setzt Trump zu einer Lobeshymne auf sich selber an. Zahl um Zahl wirft er in den Saal. Wirtschaftswachstum (stärker denn je!), Arbeitslosigkeit (tiefer denn je!), Investitionen (höher denn je!), Steuern (tiefer denn je!) – und das alles natürlich nur wegen ihm. Superlativ folgt auf Superlativ.

In drei Jahren, sagt Trump, habe er die darniederliegende Wirtschaft wieder aufgebaut. Auf Twitter schreibt einer angesichts der Zahlenhuberei: Bewirbt sich der beim Bundesamt für Statistik? Neues hat er nicht zu sagen. Alle warten auf eine Ansage zum Nahostkonflikt, wo nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani die versammelte Elite gern erfahren hätte, was die US-Strategie denn nun sein könnte. Nichts dazu. Auch kaum etwas zum dominierenden Thema am WEF, dem Klimawandel. Trump sagt einzig, man solle nicht auf Weltuntergangsprophezeiungen hören.

Zudem unterstütze er die Initiative des WEF, 1000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Im Publikum sitzt Greta Thunberg und hört sich an, was sie nicht hören will. Kein Wort von Trump auch zu den Waldbränden in Australien. Dafür wechselt er unvermittelt zum Brand der Notre-Dame de Paris: Das anzusehen sei schwer erträglich gewesen.