Das gilt insbesondere auch für die föderalistische Schweiz. «Unser Föderalismus macht die Bekämpfung der organisierten Umweltkriminalität schwierig. Häufig sehen wir nur den Einzelfall, die grösseren Zusammenhänge bleiben verborgen», wird Martina Ricola, Leiterin des Fachbereichs Umwelt der Kantonspolizei Bern, in einer Publikation des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) zitiert. Entdecke zum Beispiel die Hafenbehörde in Rotterdam mehrere Container mit falsch deklariertem Elektroschrott, schicke sie diese an die Absender in die Schweiz zurück. Befinden sich die Absender in verschiedenen Kantonen, befassten sich die jeweiligen kantonalen Behörden nur mit «ihrem» Container. «Fälle von organisierter Umweltkriminalität lassen sich so nur schwer erkennen», sagt Martina Ricola. Doch nun soll eine neue Organisation die Effizienz und Schlagkraft der Schweiz erhöhen. Ende März nimmt die «Koordinationsgruppe gegen Umweltkriminalität», bestehend aus Experten der Bundesverwaltung und der Kantone, ihre Arbeit auf. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure soll damit verbessert werden. Zudem wird die Gruppe Empfehlungen für Verbesserungen im Umweltstrafrecht und in der Strafverfolgung machen.

Die Strafobergrenzen werden zwar auch bei anderen Straftaten selten ausgenutzt. «Trotzdem sind wir der Ansicht», sagt Bafu-Juristin Barbara Nägeli, «dass Umweltdelikte oft bagatellisiert werden.» Dafür sieht sie verschiedene mögliche Erklärungen. «Gewisse Umweltdelikte sehen im Einzelfall wie Bagatellfälle aus, sind aber insbesondere in der Kumulation ein grosses Problem.» Zudem seien die verursachten Schäden oft nur mit spezialisiertem Fachwissen in ihrem Ausmass und ihren Auswirkungen einschätzbar, etwa bei Grundwasserverschmutzungen durch das Ausbringen von Güllen während der Vegetationsruhe im Winter. Oder die negativen Auswirkungen zeigten sich erst im Ausland.

Die Kantone unterscheiden sich beträchtlich in ihrem Umgang mit Umweltdelikten. Besonders viele Strafentscheide pro Einwohner gibt es in den beiden Appenzell und im Jura, wie eine Auswertung unserer Zeitung zeigt. Die tiefsten Werte verzeichnen Genf und Basel Stadt. Eine hohe Deliktrate ist aber noch nicht gleichbedeutend mit besonders vielen Vergehen. Möglicherweise führen besonders strenge Kontrollen dazu, dass mehr Fälle entdeckt werden. Die Häufigkeit gewisser Delikte hat zudem stark mit den Begebenheiten in den einzelnen Kantonen zu tun. Dass es in Appenzell Innerrhoden häufiger zu Gülleunfällen kommt als in der Stadt Basel, ist logisch. Grosse Unterschiede zwischen den Kantonen gibt es zudem bei den Verurteilungsraten, in einigen Kantonen werden vergleichsweise viele Fälle eingestellt oder gar nicht erst behandelt. In Genf wird jeder dritte Fall nicht zum Abschluss gebracht, in Obwalden sind es 43 Prozent, in Glarus gar jeder zweite. Kaum straffrei davon kommen Täter in Appenzell Innerrhoden, wo es in gut 98 Prozent der Fälle zu einer Verurteilung kommt. Diese Unterschiede sind der Umweltschutzorganisation Pro Natura ein Dorn im Auge. Mangelhaft sei der Vollzug zum Beispiel bei der illegalen Tötung geschützter Tiere wie Luchs, Wolf oder Steinadler. «Es werden immer wieder Tiere getötet oder Beschussspuren an verendeten Tieren festgestellt, ohne dass es zu ernsthafter Aufklärung oder zu Verurteilungen kommt», sagt Pro-Natura-Mediensprecherin Franziska Rosenmund. Auch Verstösse gegen Gewässerschutzvorschriften bei der Ausbringung von Hofdünger seien weit verbreitet. «Ahndungen finden nach unserer Einschätzung selten statt.» (ba)

So auch beim illegalen Export von Abfall, einem der wichtigsten Delikte der internationalen Umweltkriminalität, mit welchem die Schweiz konfrontiert ist. Alte Autos und Reifen, defekte Elektrogeräte und Kühlschränke mit verbotenen Kältemitteln werden von hier ins Ausland geschafft. Meist landet der Schweizer «Güsel» in Osteuropa, im Mittleren Osten oder in Afrika.

Ebenfalls grenzüberschreitend tätig sind jene Kriminelle, die mit geschützten Tieren und Pflanzen handeln. In der Schweiz geht es vor allem um importierte Luxusgüter wie zum Beispiel Schals aus Shahtoosh, der Wolle der streng geschützten Tibetantilope. Regelmässig entdecken Zöllner auch illegal importierte lebende Reptilien, Papageien oder Orchideen.

Gesetze werden verschärft

Nun will die Schweiz die Schraube in verschiedenen Bereichen anziehen. Das Parlament fordert per Motion schärfere Strafen beim Handel mit bedrohten Arten. Stärker bekämpft werden soll auch der illegale Holzschlag, laut Interpol der wohl wichtigste Zweig der Umweltkriminalität weltweit. Anders als in der EU ist der Import von Holz aus illegalem Holzschlag bis anhin in der Schweiz nicht verboten. Dies soll sich nun ändern, sind sich Parlament und Bundesrat einig.

Verstärkt gegen Umweltkriminalität im Inland vorgehen will die Schweiz ab nächstem Jahr zudem mit der Einführung von Ordnungsbussen. Mit einer Busse von 100 Franken wird künftig zum Beispiel bestraft, wer geschützte Pflanzen pflückt oder die Leinenpflicht in einem Jagdbanngebiet missachtete. Da neu in solchen Fällen weder eine Anzeige noch Strafermittlungen nötig sind, können die Fälle rascher und effizienter abgewickelt werden. Und, so die Hoffnung des Bundes, mehr Übertretungen sanktioniert werden.