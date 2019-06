Am 27. Juni 2018 gab der Bundesrat den Vorentwurf des Reformprojekts zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) in die Vernehmlassung. Sie war am 17. Oktober beendet. Innenminister Alain Berset wollte noch die Abstimmung zur Steuerreform und AHV-Finanzierung vom 19. Mai abwarten, bis er ein Aussprachepapier in den Bundesrat bringt. Am Freitag kam es in der Regierung zu einer ersten Diskussion. Bis Ende August will der Bundesrat dann die Botschaft zur AHV-Reform verabschieden.