Auch westlich von St. Gallen ist vom 7. Juli bis 13. August nur eines von zwei Gleisen befahrbar. Die SBB erneuern dort ebenfalls die Fahrbahn auf einer Länge von 6 Kilometern und passen die Abstände zwischen den Signalen an.

Weniger Pendler betroffen

Die Bauarbeiten fänden während der Sommerferien statt, damit weniger Pendler von den Fahrplananpassungen betroffen seien, begründen die Bundesbahnen ihre Massnahme. Zudem könnten die SBB während einer kompletten Sperrung eines Streckenabschnitts die Gleisbaumaschinen konzentriert und ohne Unterbruch einsetzen.

Damit könnten die Arbeiten in kürzerer Zeit erledigt werden. Kunden und Anwohner seien weniger lang von Fahrplanänderungen und Lärm betroffen. Auch könnten die Arbeiten bis zu 30 Prozent günstiger realisiert werden.

Kritik vom Bahnexperten: «Dieser Fahrplan wird Kunden ärgern»

Wenig Begeisterung lösen die Baupläne der SBB bei Bahnexperte Walter von Andrian aus. Der Chefredakteur der Fachzeitschrift «Schweizer Eisenbahn-Revue» sagt: «Die Unterhaltsarbeiten sind ein Effort auf Kosten des Kunden. Dass man ganze Hauptstrecken stillegt, wäre früher nie vorgekommen.» Man hätte schlimmstenfalls auf einer Doppelspur ein Gleis gesperrt.

Von Andrian glaubt, dass es für die Kunden besser wäre, wenn die Unterhaltsarbeiten in der Nacht durchgeführt würden, auch wenn das kostenintensiver wäre. «Dieser Sommerfahrplan wird etliche Kunden verärgern. Zum Beispiel jene Ostschweizer, die auf ihrer Reise in die Romandie sogar mehrfach umsteigen müssen.»

Dass die SBB einen grossen Nachholbedarf an Unterhaltsarbeiten hätten, habe aber nichts mit Missmanagement zu tun, sondern mit den bisherigen Rahmenbedingungen. Die vielen Gleisschäden zeigten, dass bislang zu wenig Geld in den Unterhalt investiert wurde. Seit der Bund mehr Geld spricht, werde vorwärts gemacht, sagt von Andrian. «Deshalb wird jetzt auf einen Schlag viel erledigt, was zwangsläufig zu Einschränkungen des Angebots führt.»