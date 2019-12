Uber Eats – «Kassensturz» deckt prekäre Arbeitsverhältnisse auf

Uber Eats verfolgt eine ähnliche Strategie wie ihr Mutterhaus Uber: Schnelles Wachstum dank tiefen Preisen und einfacher Handhabung für die Kunden, um die Konkurrenz anschliessend aus dem Rennen zu drängen. Aus diesem Grund will Uber Eats in grossen Städten wie Zürich rasch wachsen und sucht nach Liefer-Kurieren.

Auf ihrer Homepage klingt der Job sehr verlockend: «Kein Vorgesetzter. Flexibler Zeitplan. Schnelle Auszahlungen.» Mit diesen Punkten sollen potentielle Arbeitnehmer angelockt werden. Die Anmeldung läuft gemäss «Kassensturz» sehr einfach via App ab – man kann sogar den Termin für die sogenannte «Infosession» selbst bestimmen.

Mitnehmen ans Gespräch soll man – falls vorhanden – einen Strafregisterauszug. Macht auch Sinn, schliesslich möchte niemand von einem Kriminellen das Essen an die Haustür geliefert kriegen.

Strafregisterauszug: Kein Thema

Das Gespräch findet in einem Uber-Office an der Badenerstrasse in Zürich statt. Auffällig ist, dass neben der «Kassensturz»-Mitarbeiterin an diesem Tag nur Migranten für die Infosessions auftauchen.

Die Infosession macht ihrem Namen alle Ehre: Man wird während rund 30 Minuten über die Funktionsweise der App, die Einsatzgebiete und den Lohn informiert. Fragen zur Person, wie an einem Vorstellungsgespräch üblich, werden keine gestellt. Den Strafregisterauszug muss die SRF-Mitarbeiterin nicht zeigen.

Zuerst: Schulden abarbeiten

Die Infosession verlässt man als neuer Mitarbeiter zuerst mal mit Schulden: 120 Franken für den Uber Eats Kurier-Rucksack. Der Umsatz der ersten paar Fahrten kommt folglich noch dem Unternehmen zu Gute. Beim tiefen Lohn sind das einige Fahrten, aber dazu später mehr.

Trugschluss Selbständigkeit

In der Infosession wird der Frau vom SRF klar gemacht, dass sie selbständige Mitarbeiterin von Uber Eats sei – klar, das stand ja auch schon so auf deren Homepage. Doch genau hier liegt das Problem: Man kann als Uber Eats Angestellte nicht selbständig sein. «Weder die SUVA noch die AHV haben das bisher akzeptiert», wie es im Beitrag heisst.