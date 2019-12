TV-Star Trevor Noah kommt in die Schweiz: «Meine Reise zu euch wird surreal»

Ein unmögliches Unterfangen ermöglichte ihm eine Weltkarriere: Als Trevor Noah im Herbst 2015 die «Daily Show» vom allseits verehrten John Stewart übernahm, prognostizieren nicht Wenige das Ende der erfolgreichen US-Satiresendung. Zwar brachen die Zuschauerzahlen zunächst ein, doch als Trumps Wahlkampf Fahrt aufnahm, fand auch Trevor Noah seine Stimme.

Inzwischen gehört er zu den einflussreichsten politischen Satirikern des Landes. In den sozialen Medien werden die Clips aus der «Daily Show» so oft geteilt wie von keiner anderen Sendung.

Nach Hause in ein Land, das er nicht kennt

Doch Noah, 35, spitzbübisches Lächeln, ist mehr als ein TV-Satiriker. Seine Karriere startete er als Stand-up-Comedian. Diese Leidenschaft verfolgt er bis heute. Alle paar Wochen – wenn er Pause von der Sendung braucht – jettet er für seine Auftritte um die Welt. Egal ob in USA, Afrika oder halb Europa: Noah füllt die Stadien mit Geschichten, die nur ein Globetrotter erzählen kann – flankiert von fast akzentfreien Sprüchen in der jeweiligen Landessprache.

Nun tritt Noah erstmals in der Schweiz auf. Im Juni besucht er die Romandie und die Deutschschweiz. Die SEG Arena in Genf ist bereits ausverkauft, im Zürcher Hallenstadion sind nur noch vereinzelt Plätze frei. Der Trip ist für Noah etwas Besonderes, denn er ist Halbschweizer. «Meine Reise zu euch wird surreal», sagt er gegenüber der «Schweiz am Wochenende». «Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen – an einen Ort, an dem ich noch nie war.» Ausser dass die Schweiz grossartige Schokolade und Uhren anbiete, wisse er nicht viel über das Land.