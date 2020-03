TV-Chefs sind «Stubenhocker», Moderatoren «Schwiegersohn-Typen»: Roger Schawinski liest dem SRF die Leviten

Kurz vor seinem Abschied vom SRF-Bildschirm ist Roger Schawinski wieder ganz der alte. Vorbei die Zurückhaltung gegenüber den Fernsehchefs, die sich der Medienpionier seit 2011 auferlegt hatte, als er die Talksendung «Schawinski» bekam.

Diese wird am Montag (22.55 Uhr, SRF1) letztmals ausgestrahlt – mit Schawinskis Lieblings-­Streitpartner Christoph Blocher als Gast. Eine Woche später folgt eine Abschiedssendung mit Überraschungsgästen.

Vorher aber kommt ein Buch heraus, das es in sich hat. Es erscheint erst am Mittwoch, die «Schweiz am Wochenende» konnte es aber schon lesen.

«Die Schawinski-Methode – Erfolgsrezepte eines Pioniers», lautet der nicht eben bescheidene Titel. Seine Frau Gabriella habe ihn aufgefordert, dieses Buch zu schreiben, erklärt Schawinski fast entschuldigend. Und fragt sich im Vorwort mit Blick auf seine Karriere als «Kassensturz»-Gründer, Radio- und TV-Pionier und Sat1-Chef: «Wie war das alles möglich? Weshalb ist mir das gelungen?» Seine Erkenntnisse wolle er nun, mit 74 Jahren, offen und ehrlich weitergeben.

Regeln brechen als Erfolgsmethode

Zwei Prinzipien hätten ihm als Journalist und Unternehmer den Erfolg gebracht: Erstens die «180-Grad-Methode», mit der er stets in die andere Richtung blicke, als es die meisten anderen Leute tun. So entstanden die Ideen, auf die er stets stolz war und dies das Land auch wissen liess: «Mini Idee gsi!» wurde bei «Giacobbo/Müller» zum «Running Gag».

Zweitens die Methode, Regeln zu brechen. Er habe nie zum Establishment gehören wollen, sondern als Aussenseiter das Risiko gesucht. Deswegen habe er zwar keine Angebote für Verwaltungsratsmandate oder Rotary-Club-Mitgliedschaften erhalten, dafür aber Start-ups gegründet – die ihn, was er so nicht schreibt – reich gemacht haben: 2001 verkaufte er seine Mediengruppe für 92 Millionen Franken an Tamedia.

Kapitel um Kapitel nähert sich Schawinski der Aktualität an. Ab Seite 109 folgt dann der Knaller. Frontal fährt er dem SRF an den Karren: Dem Sender fehlten profilierte Journalisten und Sendergesichter, mit denen sich das Publikum identifizieren könne.

Schwiegersohn-Typen statt Persönlichkeiten

Schuld daran seien ängstliche Chefs, die keine starke Persönlichkeiten mehr dulden würden: «Heute werden TV-Präsentatorinnen und -Präsentatoren vorwiegend nach optischen Kriterien gecastet. Bei den Herren ist offenbar vor allem der Idealer-­Schwiegersohn-Typ gefragt.» Die Frauen wiederum würden oft wie Models einer Fashion-­Show wirken.