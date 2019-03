Insgesamt arbeiteten in der Schweiz vergangenes Jahr 37'525 Ärztinnen und Ärzte, 625 mehr als im Vorjahr. Das entspricht 33'164 Vollzeit-Äquivalenten zu rund 55 Wochenstunden, wie die Ärzteverbindung FMH am Mittwoch mitteilte.

21'543 Weisskittel waren Männer und 15'982 Frauen. Unter den Studierenden und unter den unter 45-Jährigen waren Frauen allerdings in der Mehrheit. Unter den Älteren dagegen ist der Männeranteil grösser. Weit mehr Männer als Frauen arbeiteten nach dem Rentenalter noch: 2794 Ärzte taten dies, aber nur 682 Ärztinnen.

Auch in unteren Stufen in Spitälern sind die Frauen in der Mehrheit, wie ein Blick die Hierarchieleiter hinauf zeigt. Auf der Stufe Assistenzarzt lag der Frauenanteil bei 58,6 Prozent, auf Stufe Oberarzt bei 47,9 Prozent, auf der Stufe Leitender Arzt bei 24,5 Prozent und auf Stufe Chefarzt bei noch 12,4 Prozent.

Frauen haben zudem häufiger Arbeitspensen von 80 Prozent oder darunter als ihre männlichen Kollegen. Die weitaus meisten Mediziner arbeiten 90 oder 100 Prozent, wie die Erhebung zeigt.