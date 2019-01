Grosse Schwankungen in beide Richtungen lösen vor allem die Lehrer aus. Gab es 2008 noch 1568 Lehrer auf den Sekundarstufen, sank diese Zahl erst rapide. Einerseits wegen der Umstellung von vier auf drei Schuljahre auf der Sekstufe I, andererseits wegen abnehmender Schülerzahlen. Nun steigen die Schüler- und damit auch Lehrerzahlen wieder. So sind sie für einen Grossteil der 50 Vollzeitstellen verantwortlich, um die die Verwaltung 2019 wachsen wird.

2008 gab es in Baselland 7160 Vollzeitstellen, 2018 waren es nur noch 4501. Grund: 2012 wurden die Spitäler und die Psychiatrie ausgegliedert. Zählt man diese 3018 Stellen wieder dazu, wuchs die kantonale Verwaltung um 5 Prozent auf 7519 Vollzeitstellen. Rund 100 zusätzliche Stellen entfallen auf das Reinigungspersonal, das ins Kantonspersonal integriert wurde.

Das Ergebnis: Die Zitrone war bereits ausgepresst, der Kanton hat – gemessen an der Bevölkerungszahl – die schlankste Verwaltung der Schweiz. Pro 1000 Einwohner sind beim Kanton nur neun Personen angestellt. Im Kantonsparlament, dem Landrat, wird jedes Jahr bei der Beratung des Budgets um jede einzelne zusätzliche Stelle diskutiert. Das Problem einer wachsenden Verwaltung kennt der Kanton Glarus nicht, aber umgekehrt dasjenige, dass für offene Stellen kaum geeignetes Personal gefunden werden kann.

Erstaunlich: Die Verwaltung des Kantons Glarus zählte 2017 exakt gleich viele Stellen wie im Jahr 2008 – nämlich 381. Der Personalbestand an den kantonalen Schulen nahm gar ab, von 200 auf 165. Vor gut vier Jahren hat Glarus seine Verwaltung von einem externen Büro durchleuchten lassen.

Uri +6%

Einwohner: 36 375

Ebenfalls gering ist das Wachstum in Uri. Die kantonale Verwaltung verfügte 2018 über 463 Vollzeitstellen, 27 mehr als 2008. Hauptgrund für diese Entwicklung sind insbesondere die Schaffung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) sowie die Übernahme der Berufsbeistandschaft durch den Kanton – beides wurde vom Bund so vorgegeben.

Dieses Jahr werden voraussichtlich zwei zusätzliche Stellen geschaffen. Diese Zunahme ist jedoch finanziell folgenlos, da das Parlament mit der Einführung des Globalbudgets im Personalbereich neu über die Finanzen und nicht mehr über Stellenprozente steuert.

Schwyz +7%

Einwohner: 158 313

Im Kanton Schwyz nahm die Stellenzahl seit 2009 unterdurchschnittlich zu: Damals waren es 1459 besetzte Stellen (Anzahl Köpfe, nicht Pensen), für 2019 sind es 1567. Die Zunahme hat unter anderem mit dem Kesb-Aufbau zu tun.

Bern +8%

Einwohner: 1 034 650

Der Kanton Bern beschäftigt heute weniger Personal als vor zehn Jahren. 10 410 Vollzeitstellen waren letztes Jahr besetzt (provisorische Zahl, ohne Lehrkräfte, Hochschulen, Lernende und Praktikanten), das sind rund 7 Prozent weniger als 2008. Der Grund dafür ist allerdings ein organisatorischer: 2017 wurden die psychiatrischen Dienste des Kantons verselbstständigt – und damit 1677 Vollzeitstellen ausgelagert.

Ohne diese Verlagerung wäre der Personalbestand im Kanton Bern um 8 Prozent gewachsen. Allerdings führte die Integration der Stadt- und Gemeindepolizeien in die Kantonspolizei sowie die Schaffung der Kesb in dieser Zeit auch zu neuen Stellen. Zu einem grösseren Stellenanstieg kam es auch, da aufgrund steigender Arbeitslosigkeit bei Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenkasse 100 Personen zusätzlich eingestellt wurden.

Zürich +12%

Einwohner: 1 516 908

Der bevölkerungsreichste Kanton beschäftigte 2017 knapp zwölf Prozent mehr Beamte als 2007 (die Zahlen 2018 liegen noch nicht vor). In absoluten Zahlen wuchs der Verwaltungsapparat von 24 162 auf 26 989 Vollzeitstellen. Rund zwei Drittelder erfassten Personen arbeiteten im Bildungssektor. Die Bevölkerung des Kantons Zürich nahm im selben Zeitraum um gut 15 Prozent zu. Kurz: Trotz der zahlenmässigen Zunahme der Beamten wurde die kantonale Verwaltung in den vergangenen zehn Jahren schlanker.

Solothurn +13%

Einwohner: 272 954

2017 wurde die «Schallmauer» durchbrochen: Erstmals zählte der Kanton Solothurn mehr als 4000 Angestellte – solche in der Verwaltung sowie an den Kantonalen Schulen. Seit 2009 ist damit ein Stellenwachstum um etwas weniger als 500 Einheiten zu verzeichnen.

Gut die Hälfte geht auf das Konto der Verwaltung, knapp die Hälfte auf jenes der Lehrerschaft. In den letzten beiden Jahren flachte das Wachstum etwas ab. Nicht Bestandteil dieser Zahlen sind die Stellen bei der Solothurner Spitäler AG (soH): Sie ist mit rund 3200 Angestellten die grösste private Arbeitgeberin im Kanton.

Obwalden +13%

Einwohner: 37 748

289 Vollzeitstellen zählte die Verwaltung in Obwalden im Jahr 2008, 2018 waren es dann 326 Stellen. Doch der Kanton zählt heute auch deutlich mehr Einwohner. Betrachtet man die Staatsquote (Verhältnis Vollzeitstellen pro 1000 Einwohner), so ist diese im Kanton Obwalden im Vergleich zu 2007 gesunken. Zurzeit kommen auf 1000 Bürger 8,6 Vollzeitstellen in der Verwaltung. Mit dem aktuellen Sparpaket im Kanton Obwalden müssen bis 1. Januar 2021 insgesamt 20 Stellen in der Verwaltung abgebaut werden.

Thurgau +13%

Einwohner: 275 935

Die Gesamtzahl der kantonalen Stellen betrug 2017 3819. Zehn Jahre früher waren es 3378. Im Budget 2019 ist ein Wachstum von 37 Stellen vorgesehen. Trotz dieses Anstiegs bezeichnet sich der Thurgau als Kanton mit der kostengünstigsten Verwaltung der Schweiz. Im Budget 2019 liegt das aktuelle Verhältnis der Anzahl Kantonsstellen pro 1000 Einwohner bei 9,8. Erklärt wird die Personalerhöhung 2019 mit dem Umstand, dass in Kreuzlingen ein Asyl-Ausreisezentrum des Bundes geschaffen wird, was eine entsprechende Aufstockung des Perso-

nals notwendig mache.

Appenzell Ausserrhoden +14%

Einwohner: 55 166

Ende Dezember 2018 betrug der Personalbestand der kantonalen Verwaltung in Appenzell Ausserrhoden 1050 Angestellte (inkl. Kantonsschule, ohne Spitalverbund). Im Jahr 2008 waren es 922. Laut Budget 2019 steigen die Personalkosten von 77,2 Mio. Franken auf 78,3 Mio. Franken (ohne Globalkredite). Begründung: In den Jahren 2019 und 2020 sind die Aufstockung des Polizeikorps und eine zusätzliche Stelle in der Kesb vorgesehen.

Aargau +16%

Einwohner: 676 238

Die Bevölkerung im Aargau wächst stark – um 12 Prozent innerhalb von zehn Jahren auf über 670 000 Einwohner.

Der Kanton hat eine der schlanksten Verwaltungen (5,8 ordentliche Stellen auf 1000 Einwohner). 2009 zählte er 10 682 Stellen, 2019 werden 12 411 Stellen erwartet. Das ist aufzuschlüsseln nach ordentlichen und Lehrpersonenstellen. Ein grosser Teil des Wachstums bei den ordentlichen Stellen ist auf neue gesetzliche Vorgaben und neue Aufgaben zurückzuführen, etwa das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (plus 80 Stellen), Strafprozessrecht und Zivilprozessordnung (plus 72 Stellen).

Demgegenüber wuchs

die Zahl der Lehrpersonen von 6537 (ohne Stellvertretungen) auf 7584 im Jahr 2018. Massiv ist die Veränderung im rasch wachsenden Gesundheitswesen. Die Vollzeitstellen stiegen hier von 8371 im Jahr 2009 auf 11 762 im Jahr 2017 (betrifft vor allem die Kantonsspitäler).

Luzern +17%

Einwohner: 408 905

4003 Vollzeitstellen zählte die Luzerner Verwaltung im Jahr 2008, 4671 waren es im Jahr 2017.

Am meisten Personal beschäftigt die Bildungsverwaltung (fast 1800 Stellen), aber hier war der Bestand in den letzten fünf Jahren rückläufig. Interessant ist ein weiterer Blick zurück: Von 2007 bis 2008 ging die Zahl der Stellen auf einen Schlag um gut 3500 zurück. Hauptgrund dafür war die Verselbstständigung der Spitäler.

Zug +20%

Einwohner: 126 143

1416 Stellen im Jahr 2008, 1697 im Jahr 2017. In diesen Zahlen sind auch die Lehrkräfte inbegriffen; sie machen rund ein Viertel des gesamten Personalbestands aus. Nicht enthalten ist das Spitalpersonal, denn die Spitäler sind ausgelagert. Der Hauptgrund für die Zunahme liegt laut Behörden in den stark steigenden Bevölkerungs- und Unternehmenszahlen sowie der Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben (z. B. Kesb).

Nidwalden +17%

Einwohner: 43 065

476 Vollzeitstellen waren es in Nidwalden im Jahr 2008, 556 Stellen im Jahr 2017.

Appenzell Innerrhoden +20%

Einwohner: 16 064

Der Personalbestand bei der zentralen Verwaltung von Appenzell Innerrhoden lag 2017 bei 225 Personen. Zehn Jahre zuvor (2007) arbeiteten bei der kantonalen Verwaltung 187 Mitarbeiter. Weitere Zahlen zu vergleichen ist praktisch unmöglich, da es wegen Restrukturierungen und Reorganisationen auch Aufgabenverschiebungen gab.

Der Personalaufwand im 2018 lag bei 24,8 Millionen Franken. Er steigt 2019 um 956 000 Franken. Dies erklärt sich einerseits durch neue Stellen und andererseits durch den Teuerungsausgleich von 1 Prozent und 0,5 Prozent der Lohnsumme für individuelle Lohnerhöhungen.

Basel-Stadt +19%

Einwohner: 200 583

In Basel-Stadt ist die Beamtendichte grundsätzlich sehr hoch, da der Stadtkanton auch die meisten Aufgaben übernimmt, welche in der restlichen Schweiz die Gemeinden ausführen. In den letzten zehn Jahren stieg die Anzahl Mitarbeiter der zentralen Verwaltung um 19,4 Prozent. 2018 waren 8385 Vollzeitstellen budgetiert.

Ein erheblicher Anteil des Zuwachses im letzten Jahrzehnt machten neue Lehrpersonen aus, die wegen steigender Schülerzahlen eingestellt wurden. Dazu kommen zusätzliche Stellen bei der Sozialhilfe und bei der Kantonspolizei. Auch im kommenden Jahr wird der Headcount vermutlich um rund 150 Vollzeitstellen steigen. Neben dem Erziehungsdepartement erhalten etwa das Kunstmuseum und das ausgebaute Gefängnis Bässlergut zusätzliches Personal.

Graubünden +44%

Einwohner: 197 916

In Graubünden erhöhte sich die Zahl der Vollzeitstellen von 2168 im Jahr 2008 auf 3120 im Jahr 2018. Die Zahlen der Anstalten sowie der Spitäler sind nicht erfasst. Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und grossrätlichen Beschlüssen kamen immer wieder neue Behörden oder Aufgaben hinzu, beispielsweise die Kesb, die Regionalgerichte oder die Notrufzentrale. Im Jahr 2015 gab es einen Sprung: Vorher gab es rund 500 Personen, die unter der Kategorie Aushilfen liefen. Diese Kategorie wurde abgeschafft und wird seither zum Gesamtbestand dazugezählt.

St. Gallen (kein Vergleich)

Einwohner: 507 659

Ende 2017 waren in St. Gallen 6343 Personen in der Kantonsverwaltung beschäftigt, was 5111 Vollzeitstellen entspricht. Grösster Posten ist nach wie vor das Bildungsdepartement mit 2351 Angestellten, darunter auch die 1635 Lehrerinnen und Lehrer der kantonalen Schulen. Das sind deutlich weniger als noch vor acht Jahren: Ende 2009 zählte die kantonale Verwaltung 6664 Beschäftigte. Über einen längeren Zeitraum lässt sich der Personalbestand kaum messen. Erstens sind nur bis 2014 Zahlen zu den Vollzeitstellen erhältlich, zweitens lagert die Verwaltung immer wieder Institutionen aus.

Klar ist aber, dass der Personalbestand weiter sinkt. Im dritten Quartel 2018 arbeiteten noch 6284 Personen in der St. Galler Verwaltung, Ende Jahr dürften es noch weniger gewesen sein. Trotzdem nimmt der Personalaufwand zu: Gegenüber dem Vorjahresbudget steigt er 2019 um 15 Millionen Franken an. Das Geld ist unter anderem für individuelle Lohnerhöhungen und einzelne neue Stellen vorgesehen. Weder in der Staatsrechnung noch im kantonalen Personalbestand tauchen dagegen die St. Galler Spitäler auf.

Sie wurden Anfang 2003 in vier Spitalverbunde in der Form von selbstständig öffentlich-rechtlichen Anstalten mit Globalkrediten übergeführt. 2017 zählte dieser Sektor 12 229 Beschäftigte bei 9994 Vollzeitstellen.