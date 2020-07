Trotz Reisebeschränkungen: Zwangsheiraten sind auch im Coronasommer ein grosses Thema

(wap) «Wir haben die Situation völlig unterschätzt», sagt Anu Sivaganesan, Leiterin der Beratungsstelle zwangsheirat.ch. Anfänglich habe sie gedacht, dass die Pandemie wegen der häufigen Reisebeschränkungen kurzfristig zu einem Rückgang der Zwangsheiraten führen könnte. Nun zeigt sich jedoch: Das Gegenteil ist der Fall. In der Krise haben viele Menschen offenbar versucht, ihre familiären Netzwerke zu stärken, sagt Sivaganesan. Zum Beispiel, indem sie ihre Tochter mit einem Cousin verheiraten. Aktuell erhalte die Beratungsstelle jedenfalls rund zehn Meldungen pro Woche. 2019 waren es insgesamt 123 gewesen.



Die Sommerferien sind üblicherweise Hochsaison für Zwangsheiraten. Oft finden diese in den Ferien in der Heimat statt. Auch die Bildungsdirektion des Kantons Bern warnt in einem aktuellen Newsletter, Zwangsheirat sei trotz Covid-19 auch in diesem Jahr ein wichtiges Thema. Wenngleich Heiratsverschleppungen diesen Sommer bisher rückläufig seien, so hätten Familien dennoch die Zeit des Lockdowns genutzt, um Heiratspläne zu schmieden, schreibt der Kanton Bern.

Das sieht auch die Beratungsstelle Zwangsheirat.ch so: Die heutigen technischen Möglichkeiten liessen es zu, Verlobungen per Videokonferenz abzuschliessen. Sobald das Reisen wieder einfacher werde, würden die innerfamiliären Vereinbarungen dann in die Tat umgesetzt: «Wenn die Reiseerleichterungen kommen, brechen die Dämme», befürchtet Anu Sivaganesan. Betroffenen empfiehlt die Juristin, sich bei ihrer Beratungsstelle zu melden. Diese biete rund um die Uhr persönliche Beratungen an. Ausserdem könnten die jungen Menschen dort eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass sie nicht heiraten wollen. Diese könne später juristisch wertvoll werden.

Der Druck kommt oft von den Müttern

Manchmal würden die Jugendlichen unter einem Vorwand ins Ausland gelockt. So heisse es etwa, die Grossmutter liege im Sterben und wolle die Enkelin noch einmal sehen. Oder die Teenager werden zu einer Hochzeit eingeladen – um dort festzustellen, dass es die eigene ist. In 60 Prozent der Fälle gehe der Druck zu Heiraten von den Müttern aus. Aber auch die Geschwister seien ein wichtiger Faktor. «In religiösen Familien ist es oft so, dass nur ein Kind aus der Reihe tanzt und der arrangierten Ehe nicht zustimmt», sagt Sivaganesan. Der Zwangsehe zu widerstehen, sei jedoch schwierig: Man müsse sich gegen die eigene Familie stellen, diese unter Umständen in Schwierigkeiten bringen. An dem scheiterten auch die Behörden oft. Zudem seien Zwangsheiraten nur schwer zu beweisen.

Es komme aber auch vor, dass Jugendliche der arrangierten Ehe anfänglich zustimmten – auch, weil sie neugierig auf sexuelle Erfahrungen seien. «In religiösen Familien gibt es das nur im Rahmen der Ehe», gibt Sivaganesan zu bedenken. Irgendwann komme dann aber der Zeitpunkt, an dem die Familie dem Kind sage, es solle die Ehe auf dem Migrationsamt melden, damit der Gatte in die Schweiz nachziehen kann. Erst dann merkten viele, dass sie die Ehe eigentlich nicht wollten. Viele wüssten zudem nicht, dass es auch nach der Eheschliessung in einem Drittstaat rechtliche Möglichkeiten gäbe, gegen die Zwangsehe vorzugehen.

Die Politik übernimmt

Das Thema Zwangsehen beschäftigt derzeit auch die nationale Politik. In der Juni-Session hat sich der Nationalrat für ein bedingungsloses Verbot von Kinderehen ausgesprochen. Er folgte damit einer Motion seiner Rechtskommission. Die Abstimmung im Ständerat steht noch aus. Kinderehen sind in der Schweiz auch heute nicht legal, werden aber oft legalisiert, wenn die junge Braut volljährig wird. Der Bundesrat will an dieser Praxis festhalten, da er von Minderjährigen einvernehmlich geschlossene Ehen schützen will. Er hat angekündigt, noch in diesem Jahr eine entsprechende Vernehmlassungsvorlage zu erarbeiten. Für Sivaganesan ist die Entwicklung positiv: «Die Politik hat das Thema erkannt und sieht Handlungsbedarf, das ist die Hauptsache», sagt sie.