Unter den Befürwortern der Steuervorlage- und AHV-Finanzierung (STAF) zerbrach die Eintracht, noch bevor gestern die Resultate bekannt waren. Inhaltlich beendete die SP die Harmonie schon am frühen Morgen via «SonntagsZeitung», als Präsident Christian Levrat die Initiative zur Steuerharmonisierung ankündigte. Die Uneinigkeit zwischen links und rechts geht aber weit über die Steuerfrage hinaus: Das aufgeschobene Projekt zur Stabilisierung der AHV scheint am Tag nach der Abstimmung kaum mehrheitsfähig. Der Streit beginnt schon an der Wurzel: Ist sofort eine neue Reform nötig oder nicht? Auch die Vorstellungen, wie sich die Finanzen der AHV mittelfristig stabilisieren lassen, könnten kaum weiter auseinander liegen.

Der aufgegleiste zweite Schritt

Die Zahlen sind allerdings eindeutig. Die Situation der AHV verschlechtert sich seit Jahren, weil die Einnahmen nicht ausreichen, um die Renten zu finanzieren. Das sogenannte Umlageergebnis ist seit 2014 negativ, 2018 fehlte bereits mehr als 1 Milliarde Franken. Weil auch die Situation an den Kapitalmärkten unbefriedigend ist, konnte 2018 auch das Anlageergebnis des AHV-Fonds die Rechnung nicht beschönigen.