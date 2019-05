Das Amt eines Bundesrates ist mit vielen Strapazen verbunden, hat im Gegenzug aber auch einige Annehmlichkeiten. Eine davon: Ein Bundesrat kann im eigenen Flugzeug oder Helikopter fliegen, sei es zum Truppenbesuch am WEF oder zur Uno-Hauptversammlung in New York.

Von dieser Möglichkeit machten die sieben Bundesräte im vergangenen Jahr rege Gebrauch: Der Lufttransportdienst flog 2018 insgesamt 1061 Stunden für die Landesregierung und die Departemente, davon entfielen 788 Stunden auf den Bundesrat selbst. Das ist eine deutliche Zunahme gegenüber dem Vorjahr, als die Magistraten rund 620 Stunden geflogen waren.

Vielflieger Johann Schneider-Ammann

Am längsten in der Luft war 2018 abermals Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammmann, auf ihn entfielen 229 der 788 Stunden. Auf dem zweiten Platz liegt Alain Berset mit 136 Stunden. Auf den ersten Blick mag überraschen, dass gerade der Innenminister so oft in der Welt herumfliegen muss. Es gilt jedoch zu beachten, dass Berset im vergangenen Jahr auch Bundespräsident war und deswegen noch andere Amtspflichten hatte.