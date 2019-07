Am späten Sonntagnachmittag erreichte die Hitzewelle in der Schweiz ihren Höhepunkt. In Sitten wurden 37 Grad gemessen. Damit stieg die Temperatur zum ersten Mal seit 2015 wieder auf 37 Grad und mehr.

Und auch die Nacht blieb heiss: Weil Wolken eine Abkühlung verhindert, war es um 4 Uhr in der Nacht an vielen Orten in der Schweiz noch über 25 Grad warm. Erst gegen den Morgen sanken die Temperaturen teilweise.