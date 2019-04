Eine Schotterpiste im Sonnenschein, ein Schneefeld am Strassenrand. Dort liegt eine Gemse, den Kopf in den Nacken gelegt, die Augen starren ins Leere. Sie ist leblos, tot, erlegt. So wie vier weitere Gemsen, ein Rehkitz und ein Rothirsch. Fontanella. Eine 450-Einwohnergemeinde im Bezirk Bludenz, Bundesland Vorarlberg, Österreich. 180 Kilometer von Luzern und knapp 40 Kilometer von der lichtensteinisch-österreichischen Grenze entfernt. Was geschah am 30. März 2019 im dortigen Jagdgebiet? Glaubt man den Schilderungen österreichischer Medien, war es Unerhörtes. So schreibt die «Kleine Zeitung» mit einer Auflage von knapp 280 000 Exemplaren: «Eine Treibjagd im hohen Schnee auf teils trächtige Tiere sorgt derzeit in Vorarlberg für Unmut. Der Pächter eines Jagdreviers soll (...) eine Hatz mit Jagdhunden veranstaltet haben.» Dabei handelt es sich um einen Jäger aus dem Kanton Schwyz, der einen Onlineshop für Jagdzubehör betreibt und Jagdreisen veranstaltet. Zur Jagdgesellschaft gehörten weitere Männer aus den Kantonen Luzern und Schwyz. Das belegen Fotos von Autos mit den entsprechenden Kennzeichen, die an jenem Tag vor Ort aufgenommen wurden und die unserer Zeitung vorliegen. Insgesamt nahmen neun Personen an der Jagd teil, nebst den Zentralschweizern waren mindestens zwei Österreicher darunter, einer davon ein Hundeführer. Die Schweizer Weidmänner stehen nicht nur im Fokus der Presse, sondern sie zogen auch den Unmut des Vorarlberger Jagdverbandes auf sich. Denn dieser verurteilt die vermeintliche Hatz aufs Schärfste:

Eine Treibjagd auf hochträchtige Tiere ist moralisch höchst verwerflich und sollte auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

In einer Pressemitteilung vom 11. April lässt sich der zuständige Landesjägermeister Christof Germann zusätzlich so zitieren: «Das Verhalten der Beteiligten entbehrt jeglicher Jagdethik und zeugt von keinem weidmännischen Verhalten oder Respekt vor Tieren.» Zwei Tierschutzvereine verlangen von der Bludenzer Jagdbehörde Antworten zum Vorfall. Das Schreiben liegt unserer Zeitung vor. Und Carl Sonnthal vom schweizerischen Tierschutzblog «Wild beim Wild» bewertet das Geschehene im Gespräch mit unserer Zeitung als «ethisch nicht vertretbar, schlicht ein Skandal». Viel Aufhebens in Fontanella. Was geschah am 30. März im dortigen Jagdgebiet? Eine erste Anfrage bei den Beteiligten führt ins Leere. Ein Luzerner will nichts sagen, und lässt durchblicken, dass er eine Berichterstattung in dieser Sache überhaupt nicht schätzt. Ein Schwyzer Jäger willigt zuerst für ein Gespräch ein, überlässt die Kommunikation danach aber dem Jagdpächter persönlich. Glaubt man dessen Schilderungen, geschah nichts Aussergewöhnliches. Der Schwyzer Pächter, der anonym bleiben will, schreibt in einer Stellungnahme auf unsere Fragen:

Die Anschuldigungen, ich hätte eine Treibjagd veranstaltet und Tiere durch den Tiefschnee getrieben, sind völlig unzutreffend.