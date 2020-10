«Traurig, entsetzt, wütend»: Schwellbrunns Gemeindepräsident über die Superspreader-Hochzeit

In der 1500-Seelengemeinde Schwellbrunn scheint die Lage aus dem Ruder zu laufen. 18 Neuinfizierte und ein Todesfall wurden am Freitag, 23. Oktober, vom Gesundheitsamt Appenzell Ausserrhoden gemeldet. Allesamt aus der Gemeinde Schwellbrunn. Am Ursprung soll eine Hochzeit mit rund 200 Gästen stehen, bei der mindestens eine positiv-getestete Person anwesend war.