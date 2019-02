Die Linke, links von SP und Grünen, nimmt einen neuen Anlauf für den Sprung auf die nationale Bühne. In den nächsten Wochen treffen sich Linksparteien aus verschiedenen Kantonen zu Gesprächen. Es geht um die Nationalratswahlen vom 20. Oktober. Die Linksalternativen träumen von einer eigenen Fraktion. Dazu braucht es fünf Sitze.

Die Hoffnungen liegen auf Genf und der Waadt. Dort gibt es wegen Bevölkerungszuwachses je einen zusätzlichen Sitz, was die Chancen für kleine Parteien erhöht. In beiden Kantonen gibt es mit der Partei der Arbeit (PdA) und der SolidaritéS linke Alternativen zur SP. Und dann ist da Zürich, wo der Alternative Richard Wolff Stadtrat ist. Von den kantonalen Wahlen am 24. März erhoffen sich die Zürcher Alternativen zusätzlichen Schub.