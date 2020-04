Trauern mit Distanz: Wie Angehörige in Spitälern und auf Friedhöfen Abschied nehmen können

Vor dem Spital Bülach steht ein Sicherheitsmann in Stiefeln und Leuchtweste. Er kontrolliert, dass das Besuchsverbot ein­gehalten wird. Es gilt in allen ­Spitälern, aber hier sind die Sicherheitsvorkehrungen besonders streng. Bülach führt eine Covid-19-Station. Die Patienten sind weitgehend von der Aus­senwelt abgeschnitten. Angehörige erhalten nur in besonderen Fällen eine Besuchsbewilligung, zum Beispiel wenn jemand im Sterben liegt.

Eine Frau, die nicht vom Spital angestellt ist, hat allerdings immer Zutritt: Claudia Graf. Sie ist reformierte Pfarrerin, ihren Lohn erhält sie von der Landeskirche, aber ihr Arbeitsort ist nicht eine Kirche, sondern das Spital Bülach. Die 48-Jährige arbeitet seit sechs Jahren als Spitalseelsorgerin. In der Co­ronakrise ist ihre Arbeit besonders gefragt. Für viele Patienten ist sie die einzige Besucherin. Ihre Aufgabe besteht derzeit aus einem Widerspruch: Nähe schaffen und Distanz wahren.

Graf sitzt in einem leeren Patientenzimmer und erzählt, wie sie an Ostern die Abstands­regeln verletzt hat. Am Bett eines Patienten, der am Sterben war, habe sie ein berührendes Gespräch geführt, da sei es passiert: Sie habe ihm eine Hand auf die Schulter gelegt. Das sei einfach wichtig gewesen.

Claudia Graf: «Spitalmitarbeitende gelten in gewissen Kreisen als die neuen Aussätzigen»