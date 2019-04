Die Stellenanzeige lässt wenig Zweifel offen, welches Profil man mitbringen muss, um bei der Schärer Transport AG aus Rossrüti als Lieferwagen-Chauffeur anzuheuern: «Wir suchen einen teamfähigen Eidgenossen aus der Region Wil oder näheren Umgebung», heisst es in einem Inserat, das vergangenen Mittwoch in den «Wiler Nachrichten» publiziert wurde. Und weiter: «Abgeschlossene Schweizer-Schulbildung» (sic!) ist Pflicht.

Als Familienbetrieb legen wir Wert auf ein gutes Miteinander und setzen uns am Feierabend auch gerne einmal zu Schweinssteak und Cervelat zusammen. Falls Sie zu uns passen, freuen wir uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (...)

«Inserat sendet klares Signal»

Zusammenfassend sucht das Transportunternehmen also jemanden, der Eidgenosse ist und gerne mal zum Schweinssteak- und Cervelatfestmahl zusammensitzt. Das stösst den SP Migranten St.Gallen mehr als nur sauer auf. In einem Facebook-Post meldete sich deren Präsident Bujar Zenuni am Dienstagabend zu Wort.