Tragischer Unfall mit Tiger im Zoo Zürich – Tierpflegerin erliegt den Verletzungen

Kurz vor 13.20 Uhr erhielt die zoointerne Notfallstelle die Mitteilung, dass eine Tierpflegerin in der Tigeranlage von einem Amurtiger angegriffen worden sei. Eine Gruppe Tierpfleger rückte darauf sofort zur Anlage aus. Es gelang ihnen, die Amurtigerin Irina mit Rufen von der Tierpflegerin weg, aus der Anlage und in den Stall zu locken.

Die ausgerückten Spezialisten von Schutz und Rettung begaben sich darauf sofort in die Tigeranlage, um sich um die verletzte Tierpflegerin zu kümmern. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen kam für die 55-jährige Frau leider jede Hilfe zu spät und sie verstarb noch an Ort und Stelle, wie der Zoo Zürich mitteilt. An einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz sprach Direktor Severin Dressen den Angehörigen sein Beileid aus. Es sei ein sehr tragischer Vorfall, wie es dazu kommen konnte, sei Teil der laufenden Untersuchung.