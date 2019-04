Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern am Dienstag mitteilte, stürzte die Kuh am Montag um 14 Uhr auf einem Bauernhof in Meierskappel in ein Jaucheloch. Die Feuerwehren von Meierskappel und Zug rückten aus. Sie konnten das Tier sichern und mit einem Kran aus dem Loch heben. Gemäss Tierarzt gehe es der Kuh und ihrem Nachwuchs soweit gut, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

