Im Verlauf des Mittwochs soll die Bahnstrecke wieder geöffnet werden. "Die zuständigen Personen arbeiten mit Hochdruck an der Wiedereröffnung der Bahnstrecke Täsch - Zermatt", teilte die Gemeinde Zermatt mit. Die Behörden wollen nach 9 Uhr wieder informieren. Eine weitere Luftbrücke wie am Vortag ist für Mittwoch nicht geplant wie es in der Mitteilung heisst.

Das Oberwallis war am Mittwoch im Schnee versunken. Mehrere Dörfer waren von der Aussenwelt abgeschnitten. Allein im Touristenort Zermatt mussten Einheimische und rund 13'000 Touristen vorerst ausharren.