Stehen die neuen Franken-Noten in puncto Sicherheit weltweit an erster Stelle? «Ich würde diese Behauptung so stehen lassen», antwortete Fritz Zurbrügg mit der gewohnten Vorsicht eines Notenbankers dem Journalisten. Eine deutlichere Antwort wäre freilich auch kein grosses Wagnis gewesen. Auf eine Million Franken-Noten gibt es im Durchschnitt etwa fünf Fälschungen. Das tönt nach viel, gemessen an den über 400 Millionen Noten, die im Umlauf sind. Doch einigermassen passable Fälschungen gebe es lediglich zwei bis drei pro Jahr und von der neuen Notenserie habe es erst «sehr wenige, simple Fälschungsversuche gegeben», sagt Zurbrügg. Auf eine Million US-Dollar-Noten gibt es rund 100 Fälschungen. Das mag primär etwas mit der grossen Verbreitung des «Greenback» zu tun haben, aber es ist sicher auch Ausdruck für die bekannten sicherheitstechnischen Mängel der Dollar-Scheine. Die neue 20er-Note hat 15 Sicherheitsmerkmale, die sich einfach überprüfen lassen. Am einfachsten ist der «Kreuztest»: Hält man die Note gegen das Licht und betracht das transparente Schweizer Kreuz, wird dieses zur Schweizer Flagge. Billig ist die Hightech-Note nicht: Sie kostet 40 Rappen pro Stück in der Herstellung und weil sie alle paar Jahre ausgewechselt wird, muss die SNB über den ganzen 20-jährigen Lebenszyklus der neuen Serie hinweg wohl mehr als 2000 Millionen Noten drucken. Die Serie wird also gegen eine Milliarde Franken kosten. Die Ausgabe der Noten beginnt am

17. Mai. Als nächste Note in der Serie wird am 18. Oktober der 10er-Schein emittiert.