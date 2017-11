Eins vorneweg: Es gibt für bürgerliche Politiker angenehmere Themen für einen Auftritt in der «Arena», als wenn es um die Machenschaften des Zuger Rohstoffriesen Glencore geht. Dieser war von Moderator Jonas Projer eingeladen worden, einen Vertreter in die Sendung zu schicken – Glencore lehnte ab. Einen Konzern zu verteidigen, der mit vergifteten Böden, Schmiergeldzahlungen und Ausbeutung in Verbindung gebracht wird und selber die Öffentlichkeit scheut, ist kein Spass.

In der Sendung, welche sich neben dem Rohstoffhandel auch mit Steuervermeidung und der Ungleichheit auf der Welt befasste, fiel diese undankbare Aufgabe zwei Zürcher Politikern zu: FDP-Ständerat und Unternehmer Ruedi Noser sowie SVP-Nationalrat und Banker Thomas Matter. Ihnen gegenüber standen SP-Nationalrätin Jacqueline Badran und der streitbare Soziologe Jean Ziegler aus Genf, ehemaliger SP-Nationalrat sowie UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung.

Die Polit-Sendung begann für einmal mit Musik:

«Dene wos guet geit giengs besser giengs dene besser wos weniger guet geit»

Diese Zeilen sang der 1972 verstorbene Troubadour Mani Matter im Video-Einspieler. Das nachdenkliche Lied zur Frage, ob eine gerechtere Welt möglich ist, eröffnete eine engagiert geführte Diskussion, deren Teilnehmer sich zwar meistens zuhörten, aber nichts schenkten.

Schweizer Unternehmen verhielten sich weltweit vorbildlich, meinte SVP-Nationalrat Thomas Matter zu Beginn der Sendung – und gab sich als weit entfernter Verwandter des Berner Liedermachers zu erkennen. «Ich sehe das Problem nicht», meinte Matter. Die Firmen würden schliesslich Arbeitsplätze in armen Ländern schaffen und so für Wohlstand sorgen. Ausserdem sei der Dritten Welt am meisten geholfen, wenn es der Ersten Welt gut gehe, ergänzte er später.