Dem Komitee "Nein zu No Billag" gehören 160 nationale Parlamentarierinnen und Parlamentarier an. Sie wollen sich in den kommenden Wochen "mit voller Kraft" für ein Nein in der Abstimmung vom 4. März einsetzen.

Die Initiative für die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren sei zu extrem, sagten Vertreter des Komitees am Dienstag vor den Medien. Sie greife die Existenz der SRG und der regionalen und lokalen Radio- und Fernsehsender frontal an. Ein Ja würde der Demokratie schaden, denn diese sei auf informierte Bürgerinnen und Bürger angewiesen.

"Totale Entsolidarisierung"

Die No-Billag-Initiative wurde von Jungfreisinnigen und Mitgliedern der Jungen SVP lanciert. Zu den Gegnern gehören jedoch auch SVP- und FDP-Exponenten, unter ihnen der SVP-Ständerat Roland Eberle (TG). Er fand deutliche Worte.