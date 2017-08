Der Unfall ereignete sich um 6.30 Uhr auf der Kantonsstrasse von Büron in Richtung Triengen, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Das Sattelmotorfahrzeug fuhr demnach hinter einem landwirtschaftlichen Gefährt her, als es aus noch ungeklärten Gründen zu einer seitlichen Kollision mit dem Töfflifahrer kam, der in gleicher Richtung auf dem Radstreifen unterwegs war.

Die Kantonsstrasse war für die Sachverhaltsaufnahme während dreieinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.