Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Kantonspolizei Uri am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr in der Mitte des Gotthard-Tunnels. Der Chauffeur eines Sattelmotorfahrzeugs mit Anhänger war in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als sich im Bereich der Nische 13 aus bisher ungeklärten Gründen ein Rad des Anhängers löste.

Dieses rollte auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Reisecar. Dadurch sprang das Rad zurück und prallte in die Frontscheibe eines Autos, das hinter dem Lastwagen herfuhr.

Der Aufprall war so heftig, dass sich der Autofahrer tödliche Verletzungen zuzog. Nähere Angaben zum Opfer liegen derzeit nicht vor. Die weiteren am Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt und werden von einem Care-Team betreut.

Der Tunnel war bis heute ca. 12.30 Uhr in beiden Richtungen während mehreren Stunden gesperrt. Zwischen Amsteg und Göschenen staute sich der Verkehr auf einer Länge von 4 Kilometern, zwischen Quinto und Airolo betrug die Staulänge 3 Kilometer.

Als Alternativeroute empfiehlt der TCS die A13 via San-Bernardino.

Die Polizeibilder vom April 2019: