Nachdem Gemeindepräsident Lanz von seiner Unterredung mit Parmelin ins Kandertal zurückkehrt, informiert er den Gemeindeschreiber. Martin Trachsel wohnt selbst in Mitholz. Sein Vater überlebte das Unglück von 1947 wie Paul Zwahlen als Kind. Zwahlens und Trachsels sind Nachbarn. Doch die Gemeindevertreter vereinbaren Stillschweigen, Trachsel darf nichts sagen, was ihm schwerfiel. Schliesslich steht der Bunker quasi vor der Haustür des Gemeindeschreibers.

Kriegsbilder gehen einem durch den Kopf, wenn der Überlebende Paul Zwahlen die Erlebnisse der Unglücksnacht schildert. Von den Toten erfuhr die Familie erst später. Erschlagen von Trümmern, getroffen von weggeschleudertem Gestein. Wie ein Schlachtfeld sah Mitholz danach aus. Jedes der Häuser war beschädigt, manche waren in sich zusammengestürzt, ausgebrannt. Tote Tiere lagen auf dem Talboden und überall Blindgänger, Bomben, Munition. Zwahlens konnten nicht zurück, bezogen erst einmal eine Wohnung in Kandergrund. Die Kinder wurden den Winter über ins Berner Seeland zu einer Tante geschickt. Erst im Frühling kehrte Paul Zwahlen zurück ins Kandertal. In der Zwischenzeit hatte die Armee Blindgänger, Munition und Bomben soweit möglich zusammengesammelt und im nahen Thunersee versenkt. Zwahlens konnten zurück nach Mitholz, in eine Militärbaracke. Bis sie das vom Heimatschutz finanzierte Chalet beziehen durften.

Mit den Jahren verschwanden die Narben der Katastrophe, doch immer wieder stiessen die Menschen auf Munitionsreste im Erdreich. Etwa bei Garten- oder Bauarbeiten. Ohne grössere Zwischenfälle glücklicherweise. Paul Zwahlen trat in die Fussstapfen seines Vaters und wurde Pöstler. 1974 übernahm er die Post von seinem Vater.

Im Garten setzt sich Zwahlens Tochter, Monika Küenzi, zu uns. Über die alte Lötschberglinie weiter oben, nahe der von der Explosion weggesprengten Fluh, rattert ein Güterzug.

Es ist Dienstag, der 26. Juni 2018. Parmelins Verteidigungsdepartement informiert die Betreiberin der Bahnstrecke, die BLS, sowie den kantonalen Polizeikommandanten über die Neubeurteilung der Gefahr. Bei einer Explosion wären Bahnlinie und Strasse nach Kandersteg und zum Lötschberg-Bahnverlad gefährdet.

Der Tag der Wahrheit naht. Am Mittwochabend schleichen Lanz und Gemeindeschreiber Trachsel in die Turnhalle Mitholz und richten sie für die geplanten Informationsanlässe her.

Im Garten blicken Paul Zwahlen und Monika Küenzi zum Berg hoch. Allerlei Gefahren schlummern dort oben. Lawinen verschütteten Teile des Dorfs und die Bäche traten über die Ufer. Auch Zwahlens Keller stand schon unter Wasser. Doch mit den Gefahren wissen die Bergler zu leben. «Wir sind ein geerdeter Schlag», erklärt Monika Küenzi.

Donnerstagmorgen, der 28. Juni 2018: Gemeindepräsident Roman Lanz steht früh auf. Um acht Uhr auch bereits vor Ort: Parmelins Informations-Chef Renato Kalbermatten installiert in der Turnhalle die Beamer und nimmt mit seinen Mitarbeitern Änderungen an der Einrichtung vor, wie sie Lanz und Trachsel am Vorabend vorbereitet haben. Gleichzeitig geht eine Information an die Politiker in Bundesbern und der Umgebung. Für sie gebe es Informationen um 15 Uhr. Auch ein Flugblatt liegt bereit. Im Zuge eines Bauprojekts im ehemaligen Munitionsdepot seien neue Erkenntnisse zu den «Munitionsrückständen in den verschütteten Teilen der Anlagen» gewonnen worden, steht darauf. Am selben Abend würde um 19 Uhr in der Turnhalle Mitholz informiert. Lanz gibt das Flugblatt dem Pöstler mit auf seine Tour nach Mitholz.

Um 10 Uhr überreichte der Pöstler das Flugblatt Paul Zwahlen. «Da habe ich mir gedacht, etwas wird nicht ganz sauber sein, einfach so verirrt sich ja kein Bundesrat hierher.»

Um 15 Uhr endlich erhält Roman Lanz die konkreten Informationen. 3500 Tonnen Munition und tonnenweise Sprengstoff lagern noch unter dem Schuttkegel und im verschütteten Bahnstollen, über den die Armee während des Zweiten Weltkriegs das Material in den Berg transportierte. Besonders gefährlich und was 1947 möglicherweise die Kettenreaktion überhaupt erst auslöste: Die Bomben waren nicht von den Zündern separiert worden, sondern lagerten zusammen. Unter dem Material befinden sich auch 50-Kilogramm-Fliegerbomben mit grosser Zerstörungskraft. «Wir wussten zwar, dass noch Material verschüttet da lag», sagt Roman Lanz nun, «doch das Ausmass war für uns komplett neu.»

Noch ahnungsloser ist Paul Zwahlen. Es ist 19 Uhr am Donnerstag, 28. Juni, als er und die anderen Einwohner in der Turnhalle mit der Realität konfrontiert werden. Gleichzeitig gehen erste Berichte der Medien raus, die kurz vorher informiert worden sind. «Wir wussten schlicht nicht, dass da noch so viel gefährliches Material liegt», sagt Paul Zwahlen. Eine Karte aus dem vom Bundesrat veröffentlichten Zwischenbericht zeigt, welche Szenarien mit welcher Wahrscheinlichkeit eintreten könnten und welche Todesgefahr davon ausgeht. Der Schock sitzt tief. Man merkte es förmlich, nur gerade eine einzige Frage gab es nach der Information aus der Bevölkerung. «Die Fragen blieben den Leuten regelrecht im Hals stecken», sagt Zwahlens Tochter.