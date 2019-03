Bis dato hatte sich Ticketcorner bewusst aus dem Geschäft mit dem Weiterverkauf von bereits erworbenen Eintrittskarten herausgehalten – anders als beispielsweise Mutterkonzern CTS Eventim in Deutschland. «In den letzten Jahren ist die Unsicherheit bei Veranstaltern wie Kunden aber gestiegen. Dies, weil immer mehr Portale mit zweifelhaften Methoden auf den Markt drängen», sagt Angehrn. So kommt es immer wieder vor, dass Musikfans zunächst horrende Preise für ein Ticket zahlen, schliesslich aber draussen bleiben müssen, wenn sich dieses als gefälscht herausstellt.

Andreas Angehrn, CEO des Unternehmens, sagt: «Gegen den Wiederverkauf von Veranstaltungstickets an sich ist nichts einzuwenden. Jeder kann für ein Konzert einmal verhindert sein.» Angehrn stört sich allerdings daran, dass gewisse Online-Plattformen ein Business-Modell aus dem An- und Verkauf von Konzerttickets entwickelt haben. «Sie schnappen den richtigen Fans die Billette weg und bieten diese dann völlig überteuert an.»

Nun reagiert Ticketcorner und schaltet voraussichtlich Ende April eine Online-Tauschbörse namens Fansale auf. Wer dort ein Ticket verkaufen will, muss auf der Plattform eingeloggt sein. Ticketcorner garantiert die Echtheit des Billetts. Wer die entsprechende Karte erstehen will, muss sich ebenfalls registrieren. Der Käufer bezahlt Ticketcorner den Preis, das Geld wird vom Unternehmen an den Verkäufer weitergeleitet. Dem Käufer wird in der Folge ein Ticket mit neuem Barcode zugestellt, der Verkäufer kann sein ungültig gewordenes Billett entsorgen. Ein direkter Kontakt zwischen Verkäufer und Käufer findet nicht statt.



Echte Tickets, fair gehandelt



Dass Ticketcorner mit dem neuen Angebot Plattformen wie Viagogo nicht das Wasser abgraben kann, ist Angehrn bewusst. Zu viele Fans sind bereit, Unsummen für bereits ausverkaufte Konzerte auszulegen. Der Ansturm auf Tickets ist oft enorm: Bei besonders beliebten Konzerten gehen auf den Ticketcorner-Servern in der ersten Minute bis zu 150 000 Anfragen ein. Am schnellsten ausverkauft war das Konzert von AC/DC im Zürcher Letzigrund – nach sechs Minuten waren alle Plätze weg. Und trotz fast 100 000 verkaufter Eintritte für die beiden Konzerte von Ed Sheeran im Zürcher Letzigrund hätten noch weit mehr Tickets abgesetzt werden können, wie der Ticketcorner-CEO festhält.

«Unser Ziel ist es, Fansale als vertrauenswürdige Plattform für echte, fair gehandelte Tickets zu positionieren», sagt Angehrn. Geld wolle Ticketcorner damit keins verdienen. Der Verkäufer bezahlt dem Unternehmen zwar eine Gebühr von zehn Prozent des Ticketpreises für die Vermittlung, der Käufer sieben Prozent. «Das deckt aber gerade einmal unseren Aufwand für die Plattform Fansale, die Verifizierung der Tickets und den Kundenservice», sagt Angehrn.