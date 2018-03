Auch für den früheren Bezirksrichter und SVP-Nationalrat Luzi Stamm ist klar: «Ein Schwerstverbrecher sollte diesen Schutz nicht haben.» Sofern Thomas N. je wieder auf freien Fuss käme, müsse auch die Öffentlichkeit geschützt werden, in dem sie sein Gesicht kenne, sagt Stamm.

Rudolf Hediger, Gemeindepräsident von Rupperswil, hingegen findet es richtig, dass Thomas N. den Gerichtssaal nicht durch den Vordereingang betreten muss. «Es ist nicht wichtig, dass der Täter vorgeführt und zur Show gestellt wird», sagt er zu «TeleM1». «Es ist wichtig, dass es einen fairen Prozess gibt und am Schluss ein korrektes Urteil gefällt wird.»

Dass der Täterschutz in der Schweiz so hoch ist, überrascht den deutschen N24-Reporter Patrick Kerber. Er ist sich aus Deutschland anderes gewohnt. Dort darf man den Angeklagten vor der Verhandlung im Gerichtssaal fotografieren und filmen. «Ich musste leider erfahren, dass dies in der Schweiz nicht der Fall ist.»

Für Ex-Kriminalkommissär Markus Melzl ist das Vorgehen des Bezirksgerichts korrekt. «Die Verhandlung läuft nach Strafprozessordnung korrekt ab. Und das ist auch richtig so.» Es wäre falsch, den Beschuldigten vorzuführen. «Das Ziel ist eine saubere Gerichtsverhandlung.» (sga)