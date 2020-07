Therapeutin Monika Egli-Alge: «Die meisten Pädophilen sind keine Monster»

Monika Egli-Alge ist eine der führenden Pädophilen-Therapeutinnen der Schweiz. Zu ihr kommen sowohl Pädophile, die noch keine Straftat begangen haben und bei ihr Hilfe suchen, als auch solche, die nach einem Verbrechen eine Therapie absolvieren müssen.

Ein Mann wird arbeitslos, schaut sich im Internet aus Langeweile Bilder von Buben in Badehosen an, steigert sich dann zu immer expliziteren Darstellungen und entwickelt so eine Sucht nach Kinderpornografie. Ist dieses Muster typisch?

Monika Egli-Alge: Ja. In unserer Arbeit mit Pädophilen unterscheiden wir zwei Gruppen von Konsumenten. Die einen suchen mit Begriffen ganz gezielt nach Missbrauchsdarstellungen. Die anderen rutschen im Internet tatsächlich sukzessive in eine Sucht hinein. Zuerst konsumieren sie legale Pornografie und masturbieren dazu. Diese normale Pornografie genügt mit der Zeit nicht mehr. Sie wird für den Betrachter so gewöhnlich, dass sie den Reiz verliert. Die Konsumenten merken, dass der Konsum von Pornografie im Internet nicht sehr sexy ist.