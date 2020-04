Tessiner Kantonsarzt positiv auf das Coronavirus getestet

Merlani wandte sich in einer Videobotschaft persönlich an die Öffentlichkeit. «Ich habe immer gesagt, dass niemand vor diesem Virus gefeit ist», sagte er. In seiner Funktion als Kantonsarzt habe er alle möglichen Vorkehrungen getroffen und die Distanzregeln eingehalten, trotzdem sei er nahe von Risikogruppen gewesen.

Am vergangenen Montag hätten die Symptome mit einem leichten Husten begonnen, dann habe er auch Fieber bekommen. Doch inzwischen habe sich das Fieber gelegt. «Es geht mir gut, sogar sehr gut», sagt er in der Videobotschaft. Doch nicht immer verlaufe das Virus glimpflich. Insgesamt 10 Tage werde er nun in häuslicher Isolation verbringen und im Homeoffice arbeiten.

Die Videobotschaft: