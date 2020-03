Tessin: Wer eine Ausbildung im Gesundheitswesen hat, soll sich registrieren

(wap) Ab Sonntag sollen sich alle Personen mit einer Ausbildung im medizinischen Bereich beim Kanton registrieren. Dies schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung. Der Appell richte sich sowohl an Ärzte als auch an Personen mit einem Background im Pflegebereich, die derzeit nicht im Gesundheitswesen tätig sind. Sie werden gebeten, sich zur Verfügung zu halten. Registrieren kann man sich auf der Seite www.ti.coronavirus.ch.