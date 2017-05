Bei einem Selbstmordattentat auf das Konzert des Popstars Ariana Grande in Manchester kamen mindestens 22 Personen ums Leben. 59 wurden verletzt. Darunter viele Jugendliche. Als mutmasslichen Täter nannte der Polizeipräsident von Manchester, Ian Hopkins,

einen 22-Jährigen.

Ariana Grande plante, in zwei Wochen im Zürcher Hallenstadion aufzutreten. Noch ist offen, ob das Konzert vom 5. Juni stattfindet. Auf Anfrage sagt eine Sprecherin der Agentur «Live Nation», welche den Auftritt in der Schweiz organisiert: «Wir wissen noch nicht, ob das Konzert stattfindet. Wir warten auf eine Entscheidung der Künstlerin. Das Konzert ist im Moment nicht abgesagt.»

Marek Lieberberg, Geschäftsführer von «Live Nation» in Deutschland, Österreich und der Schweiz, verurteilt den Anschlag in einer schriftlichen Stellungnahme als «entsetzlich und feige». Angesichts der latenten Bedrohung werde man das Sicherheitskonzept «in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und der Polizei» weiter anpassen. Veranstalter Lieberberg ruft die Konzertbesucher zur Mitarbeit auf. «Die Fans können mithelfen, indem sie sich bei Konzert- oder Festivalbesuchen auf das Wesentliche beschränken und auf nicht unbedingt erforderliche Gegenstände, Utensilien und Behältnisse aller Art verzichten», schreibt Lieberberg. Die Fans sollten zudem früh anreisen, um Kartenkontrollen «sowie intensive Bodychecks» zu erleichtern.

Mehr Metalldetektoren

Hallenstadion-Direktor Felix Frei rechnet damit, dass Konzertveranstalter in Zukunft öfter auf Metalldetektoren pochen werden. Heute kommen sie erst vereinzelt zum Einsatz. Verunsicherten Ticketbesitzern rät er aber, sich keine Sorgen zu machen, sollte das Konzert stattfinden. «Das Hallenstadion hat ein gutes Sicherheitskonzept. Es gibt in Zürich und in der Schweiz zudem keine Hinweise von Behörden auf eine gefährliche Lage», sagte er im Interview.

Inzwischen haben sich die Terroristen des «Islamischen Staates» zum Anschlag bekannt. Die britische Premierministerin Theresa May sprach von einer «eiskalten Attacke».