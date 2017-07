Also frohlocken die Erzieher, dass die Kids «von selbst» und «freiwillig» das Sackgeld ins Sparsäuli stopfen. Den «Umgang» mit Geld lernen heisst eben, es möglichst nicht in die Hand zu nehmen. (Etwas anderes ist es, wenn man für eine grössere Anschaffung spart. Das finden die Eltern zwar meistens immer noch gut, aber es kommt schon drauf an, was es für ein Handy ist. Frohlocken werden sie nicht. Aber beifällig nicken schon.)

Dann wäre es auch nur folgerichtig, dass das Kind realisiert, dass vor dem «Umgang mit» der «Erwerb des» (Geldes) kommen muss. So im Sinne: Das sauer Verdiente soll zum sauer Ersparten werden. Diese erzieherisch gemeinte Grundwahrheit entbehrt allerdings der Plausibilität. Je grösser die Pein, desto grösser die Freude – so ist es doch beim Feiern. Aber es passt ins Grundinventar dessen, was Max Weber mit Askese, Kapitalismus und Protestantismus (in alphabetischer Reihenfolge) zusammengedacht hat.

Jetzt endlich das Argument, warum Sackgeld-Bedingungen durchaus Erkenntnisgewinn zur Folge haben können. Nehmen wir «Lohn» – scheinbar ein einfacher Begriff. Wer arbeitet, kriegt Lohn. Falsch. Man muss arbeiten, um überhaupt etwas zu kriegen. Jede Arbeit ist ihren Lohn wert. Falsch. Man muss den Lohn nehmen, den jemand bereit ist zu geben. Und jetzt fassen wir zusammen: Welches Kind hat mehr gelernt? Kind A: 2 Franken für Autoputzen ist zu wenig. Sagt der Vater: Lieber 2 Franken oder null? Sagt das Kind: Dann halt. – Oder Kind B: O. K., aber wer putzt jetzt dein Auto?

Richtige Antwort: Kind B. Es hat erkannt, dass es hier um Marktbeziehungen geht. Dass nicht die Grosszügigkeit oder der Geiz des Papa über die Höhe des Lohns entscheidet, sondern der Umstand, ob jemand eine bestimmte Position in einem Marktumfeld einnimmt. Ich weiss nicht, ob man solche Dinge «früh genug» lernen kann. Aber sie zu lernen, schadet nie.»

Kontra: «Kinder werden zu früh auf Leistungsgesellschaft getrimmt»

Marcel Kuchta, Sportredaktor: «Wer seine Kinder ihr Sackgeld verdienen lässt, überhöht

die Bedeutung des Geldes auf unnötige Art und Weise»

«Die Diskussionen wiederholen sich ungefähr im Zweiwochentakt. Wer füttert die Meerschweinchen? Wer räumt den Tisch ab und das Geschirr in die Spülmaschine? Wer gibt den Blumen Wasser? Die Liste liesse sich beliebig fortsetzen. Ebenso unendlich ist das Erziehungsdilemma. Konsequenz wäre in diesen Momenten erstrebenswert. Andererseits hat man die pendente Aufgabe selber schneller erledigt, als wenn man vorher noch gefühlte Ewigkeiten mit seinen Kindern diskutiert, wer und warum jetzt an der Reihe wäre – notabene trotz klar definiertem Ämtliplan.