Es gebe keinerlei Hoffnungen mehr, jemanden lebend zu bergen, sagte Andreas Tobler, Gesamteinsatzleiter der Kantonspolizei Graubünden, vor den Medien in Flims. "Den Einsatzkräften bot sich ein trauriges Bild."

Unter den Opfern befinden sich 8 Paare und 4 Einzelpersonen. 9 Männer und 8 Frauen aus den Kantonen Zürich, Thurgau, Luzern, Schwyz, Zug und Waadt sowie ein Ehepaar mit einem Sohn aus Niederösterreich wurden beim Absturz tödlich verletzt. Dazu kommen drei Besatzungsmitglieder. Die Opfer waren zwischen 42 und 84 Jahre alt.

Die verunglückte Ju-52 der Ju-Air war auf dem Rückflug von einer zweitägigen Erlebnisreise von Locarno nach Dübendorf. Der Rückflug nach Dübendorf startete am Samstag um 16.10 Uhr, wie Tobler sagte. Der Absturz ereignete sich kurz vor 17 Uhr an der Westflanke des Piz Segnas. Die Maschine war am Freitag von Dübendorf aus nach Locarno-Magadino geflogen.