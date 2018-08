Die im Kanton Graubünden abgestürzte Maschine war eine Junkers Ju-52 des Baujahrs 1939 der auf Rundflüge spezialisierten Firma Ju-Air. Das Oldtimer-Flugzeug hat Platz für 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Sie alle könnten ums Leben gekommen sein. Die Kantonspolizei Graubünden hat am Sonntagmorgen per Twitter bestätigt, dass es sich bei der Unglücksmaschine um die JU52 HB-HOT der JU-AIR handelt.

Flugzeugabsturz Piz Segnas Wir bestätigen die medialen Berichte, dass es sich um die JU52 HB-HOT der JU-AIR handelt. Medienkonferenz heute um 14.00 Uhr in Flims, altes Schulhaus, Via Nova 43 (schräg vis à vis gelbes Haus)

Die HB-HOT der Nostalgie-Airline Ju-Air, die in den Bündner Bergen abstürzte, hat laut «SonntagsBlick» eine schillernde Geschichte. Das dreimotorige Flugzeug kam 1939 zur Schweizer Luftwaffe. Den ersten grossen Auftritt hatte es im Hollywood-Streifen «Agenten sterben einsam von 1968. Den Filmfans ist vor allem der ikonische Winter-Tarnanstrich in Erinnerung, den das Flugzeug auch in echt bis Anfang der 80er-Jahre trug – allerdings mit Schweizerkreuz auf dem Heck und nicht mit Nazi-Hakenkreuz wie im Film. Die Stars Richard Burton und Clint Eastwood schaffen am Ende des Kriegsfilms dank des Flugzeugs ihre spektakuläre Flucht. Als die Schweizer Luftwaffe die Ju-52 ausmusterte, gründeten Fans des Flugzeugs den Verein der Freunde der schweizerischen Luftwaffe (VFL), der in Dübendorf registriert ist. Er ist der Trägerverein der Ju-Air. Vier Ju-52 übernahm die Nostalgie-Airline damals, eine ging vor zwei Jahren in den Ruhestand. Für den ehemaligen Armeeflieger HB-HOT begann ein zweites Leben als Rundflug-Flugzeug. 2008 kam es erneut ins Kino. Und wieder mimte es ein Nazi-Flugzeug: Für den Zweiten-Weltkriegs-Film «Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat» mit Held Tom Cruise wurde in Berlin gedreht.

Die Kantonspolizei Graubünden meldete am Samstag lediglich einen Absturz an der Westflanke des Berges Piz Segnas, auf etwa 2540 Metern Höhe. Die Polizei verhängte am Samstag über der Absturzstelle eine Luftraumsperre. Drei zivile Helikopter, zwei Rega-Helikopter und ein Grossaufgebot an Rettungskräften standen am Abend im Einsatz. Die Bergungsarbeiten sollten am Sonntag fortgesetzt werden.

Zu möglichen Absturzursachen machte die Polizei keine Angaben. Zum Absturz wollen die Behörden am Sonntagnachmittag informieren.

Weniger Auftrieb

Dass genau an einem solchen Hitzetag wie am Samstag zwei Abstürze gemeldet werden – in Hergiswil kam eine Familie ums Leben –, ist kein Zufall: «Ich kenne den Flugweg und die genauen Umstände der beiden Abstürze nicht, aber bei diesen aussergewöhnlich hohen Temperaturen ist ein Zusammenhang nicht auszuschliessen. Die Flugzeuge haben bei solchen Bedingungen deutlich weniger Auftrieb, die Leistung der Motoren nimmt ab und auch der Pilot ist bei Hitze härteren Bedingungen ausgesetzt», sagt der Aviatikexperte und ehemalige Pilot Max Ungricht zu watson.

«Meine Erfahrung ist, dass in der Privatfliegerei die hohen Temperaturunterschiede eher unterschätzt und vernachlässigt werden», so Ungricht weiter. Tatsächlich scheinen sich die Flugzeugabstürze während dieser Hitzeperiode zu häufen: Bereits letzte Woche ist ein Kleinflugzeug über dem Mont-Durand-Gletscher im Wallis abgestürzt. Der Pilot und drei Passagiere kamen ums Leben.

Mit dem Modell oder gar dem Alter der «Tante Ju» hat der Absturz aber wohl nichts zu tun. «Das Flugzeug gilt als sicheres und zuverlässiges Modell», sagt Ungricht. (leo/whr/sda)

Aktuelle Polizeibilder: