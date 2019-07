Gerade mal zwei Monate ist es her, seit Tamy Glauser (24) ihre Kandidatur für den Nationalrat bekannt gab. Nun zieht sich das Model, welches auf der Liste der Zürcher Grünen stehen sollte, bereits wieder zurück. Ihren Rückzug erklärte sie auf Instagram.

Glauser schreibt unter anderem: «Dieses kurze, intensive Abenteuer hat mir grosse Lust auf Politik gemacht. Es hat mir aber auch gezeigt, dass ich dazu noch nicht bereit bin.» Als Model sei sie sich die Öffentlichkeit gewohnt. Dass eine unbedarfte Aussage von ihr aber so heftige Reaktionen ausgelöst hat, das habe ihr zugesetzt: «Es hat mir weh getan.» Sie habe ihre Grenzen kennengelernt.

In die Kritik geraten war Glauser nachdem sie behauptet hatte, dass «Blut von Veganern Krebszellen töten kann». Sie entschuldigte sich danach für diese Aussage. Doch der Schaden war angerichtet und die anfängliche Euphorie in den Reihen der Grünen schlug in Ablehnung um.

Glauser will zu ihrem Rückzug vorerst nicht persönlich Stellung nehmen. Vielleicht starte sie in vier oder acht Jahren einen neuen Anlauf in die Politik, als vielleicht «reifere und stärkere Nationalratskandidatin Tamy Glauser». (jk/cma)